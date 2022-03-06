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РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину – СНБОУ

Светлана КизиловаВоскресенье, 6 марта 2022, 17:09

Российские власти ищут новые способы для оправдания своей агрессии в Украине, вскоре агрессор планируют обстрелять мирные кварталы российских городов вблизи границы с Украиной, чтобы обвинить в этом ВСУ.

Источник: данные Совета национальной безопасности и обороны Украины

Детали: К таким действиям Владимир Путин может прибегнуть из-за того, что его попытка оккупировать всю Украину потерпела поражение.

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Дословно: "В условиях фактического провала военного вторжения в Украину российские власти готовятся к реализации предполагаемого сценария, предусматривающего обстрелы жилых кварталов городов вблизи украинской границы и дальнейшее обвинение в этом украинских военных".

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Темы: войнаРосcияУкраина
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