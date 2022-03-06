"Все российские государственные телеканалы сломаны" – Anonymous
Хакеры Anonymous заявили о сломе российских потоковых сервисов и государственных телеканалов.
Источник: Anonymous в Twitter
Прямая речь: "Хакерская группа Anonymous сегодня сломала российские потоковые сервисы Wink и Ivi (типа Netflix) и телеканалы (трансляцию – ред.) в прямом эфире "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", чтобы транслировать кадры войны из Украины".
"Все российские государственные телеканалы сломаны".
Детали: На видео показаны вместо трансляции РосТВ кадры войны в Украине.
Anonymous в Twitter опубликовали фото, на которых видны вместо трансляции сообщения о том, что "обычные россияне против войны" в Украине и призыв к россиянам выступить против геноцида РФ в Украине.
"Мы – обычные граждане России. Мы выступаем против войны на территории Украины.
Россия и россияне против войны!
Эта война развязана преступным, авторитарным режимом Путина от имени обычных людей РФ. Россияне, выступайте против геноцида в Украине", – говорится в сообщении.
MORE: All Russian-state TV channels have been hacked. pic.twitter.com/fCZaYpQjYP— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 6, 2022
Справка: Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами.
Предыстория:
- После начала полномасштабной войны России против Украины группа Anonymous объявила кибервойну российским представителям власти, политикам и государственным пропагандистам.
- Хакеры взломали сайт российского министерства обороны и распространили личные данные работников оккупационного ведомства.
- 26 февраля благодаря действиям хакеров "легли" сайты Кремля, Роскомнадзора, минобороны, министерства иностранных дел, ряда государственных новостных агентств, а на государственных телеканалах включили украинскую музыку. Также хакеры взломали вебсайт правительства Чеченской республики, руководство которой поддерживает Путина и российскую войну против Украины.
- 5 марта российские власти угрожали компании Apple большими штрафами из-за того, что на ее картах для пользователей российское министерство обороны обозначено как "Министерство Фашизма Российской Федерации". Однако перед этим 1 марта Apple прекратила продажу своих продуктов на российской территории и отключила систему оплаты Apple Pay для российских пользователей.
- Международная группа хакеров Anonymous прекратила работу сайта российской федеральной службы безопасности.