"Все российские государственные телеканалы сломаны" – Anonymous

Хакеры Anonymous заявили о сломе российских потоковых сервисов и государственных телеканалов.

Источник: Anonymous в Twitter

Прямая речь: "Хакерская группа Anonymous сегодня сломала российские потоковые сервисы Wink и Ivi (типа Netflix) и телеканалы (трансляцию – ред.) в прямом эфире "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", чтобы транслировать кадры войны из Украины".

"Все российские государственные телеканалы сломаны".

Детали: На видео показаны вместо трансляции РосТВ кадры войны в Украине.

Anonymous в Twitter опубликовали фото, на которых видны вместо трансляции сообщения о том, что "обычные россияне против войны" в Украине и призыв к россиянам выступить против геноцида РФ в Украине.

"Мы – обычные граждане России. Мы выступаем против войны на территории Украины.

Россия и россияне против войны!

Эта война развязана преступным, авторитарным режимом Путина от имени обычных людей РФ. Россияне, выступайте против геноцида в Украине", – говорится в сообщении.

MORE: All Russian-state TV channels have been hacked. pic.twitter.com/fCZaYpQjYP