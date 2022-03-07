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Данилов: Никогда не воюйте с Украиной, наш народ перемолол не одну империю

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 марта 2022, 12:01
Данилов: Никогда не воюйте с Украиной, наш народ перемолол не одну империю
Алексей Данилов. фото ОП

Российские войска продолжают тактику "сожженной земли" и полного игнорирования международного права, однако война с Украиной запустила процесс ликвидации самого путинского режима.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook

Прямая речь: "Российское руководство раньше времени и сознательно планировало тактику "сожженной земли", полного игнорирования международного права, стало на путь совершения военных преступлений и преступлений против человечности.

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В пять утра российские оккупационные войска применили "Смерч" против мирных жителей Николаева. В результате обстрела – пожары и разрушения. Кроме этого, также вчера, российские оккупанты, продолжая "черный список" своих преступлений, нанесли ракетный удар по гражданскому аэродрому в Виннице, обстреливали беззащитных людей, которые эвакуировались из Бучи и Ирпеня. Бомбили города Малин, Овруч, Коростень.

И это только за один день...

Убежден, что предстоящий трибунал над российскими преступниками станет показательным как для всего мира, так и для самой России, поскольку война с Украиной, помимо всего прочего, запустила процесс ликвидации самого путинского режима.

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Никогда не воюйте с Украиной, наш народ прошел на протяжении тысячелетий бесчеловечные испытания, перемолол не одну империю и от этого стал только крепче и выносливее, так будет и сейчас!"

Детали: Секретр СНБО отмечает: оккупант убивает наших детей, женщин, пожилых людей. Ни одно имя будет забыто, а врагу не удастся спрятаться: ни за заборами, ни на виллах в Майами, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале. Руководство РФ и их подручные будут отвечать за свои преступления перед человечеством.

Прямая речь: "Найдем и придем или как за Эйхманом, или как за Бен Ладеном. Ваши преступления в документах, а память о них раскаленным железом в сердцах.

В наших списках и те, кто отдавал приказы, и те, кто их выполнял – наводил прицел ракетного удара по нашим мирным городам. Вы пришли на нашу землю и в наши семьи – мы придем к вам.

Слава Украине!".

Темы: война
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