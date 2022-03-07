Враг ударил по морскому порту "Ольвия"
Понедельник, 7 марта 2022, 12:37
Российские захватчики нанесли ракетный удар по морскому порту "Ольвия", который находится в Николаевской области.
Источник: Министерство инфраструктуры в Facebook
Прямая речь: "Пострадавших нет. Территория, по которой нанесен удар, принадлежит на правах концессии катарской компании "QTerminals Olvia".
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Что было ранее: Военно-морские силы россии нанесли ракетный удар по судну под флагом Бангладеша в порту "Ольвия", в результате атаки погиб член экипажа.