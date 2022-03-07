Враг ударил по морскому порту "Ольвия"

Российские захватчики нанесли ракетный удар по морскому порту "Ольвия", который находится в Николаевской области.

Источник: Министерство инфраструктуры в Facebook

Прямая речь: "Пострадавших нет. Территория, по которой нанесен удар, принадлежит на правах концессии катарской компании "QTerminals Olvia".

Что было ранее: Военно-морские силы россии нанесли ракетный удар по судну под флагом Бангладеша в порту "Ольвия", в результате атаки погиб член экипажа.