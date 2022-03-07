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ВСУ разбили огромную группировку россиян, которая должна была идти на Киев – ОП

Роман ПетренкоПонедельник, 7 марта 2022, 12:02
ВСУ разбили огромную группировку россиян, которая должна была идти на Киев – ОП

Между Харьковом и Сумами формировалась огромная группировка войск России, которая должна была идти в Киев. Ее больше нет, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Источник: Арестович в эфире телемарафона, цитируемого Liga.net

Прямая речь Арестовича: "Раскрыли между Харьковом и Сумами огромную оперативную группировку. Ее теперь нет. Частично убиты, частично переброшены под Харьков и там же остановлены, частично отошли и зализывают раны.

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Не надо бояться. Российская армия не сильна, она просто длинная. Мы их потихоньку, как салями, съедим".

Детали: Арестович добавил, что оперативные возможности РФ очень далеки от массированных бомбардировок и финальных штурмов, если не штурмов вообще.

По словам советника, за последние сутки российские войска практически не продвинулись, а через 10 дней не прошли маленькие пригороды, как Буча и Гостомель.

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Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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