СБУ: РФ наносит на свою технику нацистские отметки из концлагерей
Российские войска на своей технике используют нацистские отметки.
Источник: Служба безопасности Украины в Telegram
Прямая речь: "Во время Второй Мировой войны в нацистском концентрационном лагере Заксенхаузен буквой "Z" было обозначено здание, где совершались массовые убийства.
На этой "Станции "Z" размещался крематорий с четырьмя печами, в котором нацисты сжигали тела узников".
Прямая речь: "Чем вдохновлялись российские кафиры, планируя уничтожение Украины и мирного населения, уже понятно. Но и конец нацистского режима мы также помним".
Что было ранее: Государственная служба специальной связи и защиты информации опубликовала инструкцию, как отличить российскую и украинскую военную технику.
Российская техника имеет темно-зеленую и болотную окраску, иногда – трехцветную. Украинская техника имеет окрас в виде "пикселя" или темно-зеленый цвет, близкий к оливковому.
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Техника оккупантов имеет дополнительные признаки, указывающие на направление движения:
- Косая линия на кузове – на Херсон.
- Метка Z на кузове – наступление на Харьков, также на этом направлении подмечена Росгвардия (кадыровцы). Сейчас такая техника из-под Сум едет на Киев.
- Треугольник – для подразделений на Славянск и Краматорск.
- Круг – для мобильного резерва.