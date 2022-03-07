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СБУ: РФ наносит на свою технику нацистские отметки из концлагерей

Роман КравецПонедельник, 7 марта 2022, 12:03

Российские войска на своей технике используют нацистские отметки.

Источник: Служба безопасности Украины в Telegram

Прямая речь: "Во время Второй Мировой войны в нацистском концентрационном лагере Заксенхаузен буквой "Z" было обозначено здание, где совершались массовые убийства.

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На этой "Станции "Z" размещался крематорий с четырьмя печами, в котором нацисты сжигали тела узников".

Русская техника
Русская техника

Прямая речь: "Чем вдохновлялись российские кафиры, планируя уничтожение Украины и мирного населения, уже понятно. Но и конец нацистского режима мы также помним".

Что было ранее: Государственная служба специальной связи и защиты информации опубликовала инструкцию, как отличить российскую и украинскую военную технику.

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Российская техника имеет темно-зеленую и болотную окраску, иногда – трехцветную. Украинская техника имеет окрас в виде "пикселя" или темно-зеленый цвет, близкий к оливковому.

Техника оккупантов имеет дополнительные признаки, указывающие на направление движения:

  • Косая линия на кузове – на Херсон.
  • Метка Z на кузове – наступление на Харьков, также на этом направлении подмечена Росгвардия (кадыровцы). Сейчас такая техника из-под Сум едет на Киев.
  • Треугольник – для подразделений на Славянск и Краматорск.
  • Круг – для мобильного резерва.

Темы: СБУвойнаРосcия
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