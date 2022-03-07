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В Харькове за сутки из-за обстрелов оккупантов погибли 10 человек, ребенок в реанимации

Денис КарловскийПонедельник, 7 марта 2022, 20:05
В Харькове за сутки из-за обстрелов оккупантов погибли 10 человек, ребенок в реанимации
Разрушение от артобстрелов российских оккупантов 7 марта. Фото: getty images

В Харькове за сутки 7 марта в результате обстрелов российских оккупантов погибли 10 человек, и одного несовершеннолетнего забрали в реанимацию.

Источник: начальник следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов

Детали: Общее количество жертв среди харьковчан с начала полномасштабной войны составило 143 гражданских лица, из них 5 детей.

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Очевидцы рассказывают, что один из снарядов оккупантов попал в жилой дом по улице Краснодарской. От взрывной волны мальчика в квартире прибило к стене, его забрали без сознания в реанимацию, а на его бабушку упал холодильник.

Что было раньше: Ночью 7 марта российские оккупанты совершали массовые авиаудары по жилым кварталам Харькова. Сначала сообщалось о 8 погибших.

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Темы: ХарьковобстрелРосcиявойна
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