Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба анонсировал "серьезные новости" по заявке Украины на членство в ЕС

Понедельник, 7 марта 2022, 23:01

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на этой неделе следует ожидать важные новости по поводу заявки Украины на членство в Европейском союзе.

Об этом он заявил в общении с журналистами, пишет "Европейская правда".

Кулеба рассказал, что некоторые страны, ранее не поддерживавшие вступление Украины, после российского вторжения изменили свою позицию, хотя кто конкретно он не назвал.

"Ситуация изменилась. Я пока не буду отвечать, какие конкретно страны занимают сейчас скептическую позицию. Но некоторые из тех стран, которые были негативно настроены, теперь нас реально поддерживают. Некоторые все еще нет. Но ждите, на этой неделе будут серьезные новости, связаны с нашим членством в Европейском союзе", - сказал Кулеба.

"Неделю назад мы были до вступления в ЕС примерно так, как из Киева в Луну, а теперь наше вступление это примерно как из Киева в Винницу", - добавил он.

Напомним, послы ЕС в понедельник обсудили заявки на вступление Украины, Молдовы и Грузии и попросили Еврокомиссию рассмотреть запросы стран и предоставить свою оценку.

Теперь французское председательство в ЕС пришлет три письма Европейской комиссии с просьбой оценить заявки трех стран.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Кулеба ранее высказался за то, чтобы заявка Украины на членство в ЕС рассматривалась отдельно от заявок Грузии и Молдовы.

Подробно о заявке Украины о членстве смотрите в пояснительном видео ЕвроПравды или читайте в статье "В ЕС в турборежиме: как и когда будут рассматривать заявку Украины об ускоренном вступлении"

powered by lun.ua
Главное сегодня

Оккупанты снова повредили линию в ЧАЭС, которую накануне отремонтировало Укрэнерго

фотоНад Киевом сбили ракету, ее обломки попали на дом, погиб человек

обновлено в 12:20Четвертый раунд переговоров делегаций Украины и России: есть разногласия

14 марта должны заработать 10 гуманитарных коридоров

фото, видео, обновленоВ Киеве снаряд попал в 9-этажку и завод "Антонов", погиб человек

У Байдена увидели признаки готовности России к "серьезным" переговорам с Украиной

Все новости...
Последние новости
12:57
ВОЗ оценивает число пострадавших от войны РФ с Украиной в 18 миллионов
12:50
Оккупанты снова повредили линию в ЧАЭС, которую накануне отремонтировало Укрэнерго
12:45
ВОЗ призывает прекратить атаковать медицинскую систему Украины
12:44
Активисты с украинским флагом "оккупировали" дом российского олигарха Дерипаски в Лондоне
12:35
В России решили по-другому считать курс рубля
12:31
фотоРоссия обстреляла 15 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшие и раненые
12:22
Oracle ответил на твит Зеленского, который призвал остановить поддержку продуктов в РФ
12:17
видеоСпасатели раскритиковали советника главы МВД: Хватит корректировать огонь врага!
12:14
Крупнейший в мире производитель шин останавливает производство в РФ
12:11
фотоНад Киевом сбили ракету, ее обломки попали на дом, погиб человек
Все новости...