Кулеба анонсировал "серьезные новости" по заявке Украины на членство в ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на этой неделе следует ожидать важные новости по поводу заявки Украины на членство в Европейском союзе.

Об этом он заявил в общении с журналистами, пишет "Европейская правда".

Кулеба рассказал, что некоторые страны, ранее не поддерживавшие вступление Украины, после российского вторжения изменили свою позицию, хотя кто конкретно он не назвал.

"Ситуация изменилась. Я пока не буду отвечать, какие конкретно страны занимают сейчас скептическую позицию. Но некоторые из тех стран, которые были негативно настроены, теперь нас реально поддерживают. Некоторые все еще нет. Но ждите, на этой неделе будут серьезные новости, связаны с нашим членством в Европейском союзе", - сказал Кулеба.

"Неделю назад мы были до вступления в ЕС примерно так, как из Киева в Луну, а теперь наше вступление это примерно как из Киева в Винницу", - добавил он.

Напомним, послы ЕС в понедельник обсудили заявки на вступление Украины, Молдовы и Грузии и попросили Еврокомиссию рассмотреть запросы стран и предоставить свою оценку.

Теперь французское председательство в ЕС пришлет три письма Европейской комиссии с просьбой оценить заявки трех стран.

Кулеба ранее высказался за то, чтобы заявка Украины на членство в ЕС рассматривалась отдельно от заявок Грузии и Молдовы.

Подробно о заявке Украины о членстве смотрите в пояснительном видео ЕвроПравды или читайте в статье "В ЕС в турборежиме: как и когда будут рассматривать заявку Украины об ускоренном вступлении"