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На Житомирщине нашли застреленными 7-летнего ребенка, женщину и мужчину

Евгений КизиловЧетверг, 2 мая 2024, 19:43
На Житомирщине нашли застреленными 7-летнего ребенка, женщину и мужчину
иллюстративное фото. Getty Images

В Житомирской области в доме обнаружили тела застреленной семьи: 7-летней девочки, женщины и мужчины. По одной из версий полиции, это сделал отец.

Источник: полиция Житомирской области в соцсетях

Детали: Утром 2 мая в селе Полесское Коростенского района в частном доме были обнаружены тела 7-летней девочки, 43-летней женщины и 43-летнего мужчины.

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Мужчина должен был заступить на суточное дежурство, но на службу не явился и на звонки не отвечал. Проведав его по месту жительства, коллеги обнаружили семью мертвой и сообщили о трагедии в полицию.

По факту умышленного убийства начато уголовное производство. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначен ряд экспертиз.

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Темы: убийствоЖитомирская областьдети
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