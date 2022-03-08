Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Обращение к МАГАТЭ: Украина требует не подпускать оккупантов к АЭС ближе чем на 30 км

Ольга ГлущенкоВторник, 8 марта 2022, 00:38
Галущенко, фото: facebook

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил: Украина требует, чтобы в МАГАТЭ официально зафиксировали факты захвата Чернобыльской и Запорожской АЭС российскими оккупантами.

Источник: Галущенко в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Надеемся, что это станет стимулом для принятия жестких решений по обеспечению безопасности украинской атомной энергетики, а значит, и ядерной безопасности Европы и всего мира".

"Украина также обратилась в Европейскую комиссию, ООН для проведения специальных миссий по обеспечению ядерной безопасности в Украине и мире, а также установление всех преступлений военной агрессии РФ, угрожающих безопасному функционированию ядерных объектов в Украине".

Детали: По словам Галущенко, Украина уже направила официальные обращения в МАГАТЭ с изложением своего видения обеспечения безопасности в условиях военных действий, которые Россия ведет на украинской территории.

В частности, украинская сторона отмечает необходимость выполнения таких действий, как немедленное прекращение огня и запрет оккупационным войскам приближаться ближе чем на 30 км к объектам атомной энергетики, а также обращение МАГАТЭ в НАТО по внедрению закрытого неба (А2/AD zone) над территорией Украины с учетом географии расположения АЭС на территории страны.

Кроме того, Украина считает необходимой активизацию деятельности МАГАТЭ для координации предотвращения актов ядерного терроризма на ЧАЭС, а также в плане гуманитарной и психологической помощи ее персоналу с детальным документированием событий.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Также украинская сторона настаивает на запрете доступа России к интеллектуальным и технологическим ресурсам МАГАТЭ и расторжению отношений с гражданами РФ, занятыми в структурах ООН, касающихся ядерной энергии.

В то же время предлагается немедленно усилить мониторинг и контроль под руководством МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС (город Энергодар), Южно-Украинской АЭС (Южноукраинск), Ровенской АЭС (Вараш), Хмельницкой АЭС (Нетешин) и других атомных объектах Украины с привлечением международных организаций. , которые заботятся о ядерной безопасности, и других международных организаций, включая ВОЗ и Красный Крест.

Кроме того, как отметил Галущенко, Украина настаивает, чтобы специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в нашей стране установила круглосуточный контроль и анализ ситуации на всех отечественных ядерных объектах, в частности, Чернобыльской и Запорожской АЭС, а также других действующих украинских атомных электростанциях.

Предыстория:

  • Российские военные 24 февраля захватили Чернобыльскую атомную электростанцию.
  • В ночь на 4 марта ядерная безопасность на Запорожской АЭС была нарушена, реакторы оказались в опасности из-за обстрелов российских военных и пожара.
  • Пожарных не допускали на тушение пожара, возникшего в результате боев, но позже допустили – и 06:20 пожар погасили
  • Президент Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные электростанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа.

Темы: АЭСвойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Маск в Twitter вызвал Путина на поединок за Украину

В Кремле понятия не имеют, действительно ли Кадыров заехал в Украину

Оккупанты снова повредили линию в ЧАЭС, которую накануне отремонтировало Укрэнерго

фото, видеоНад Киевом сбили ракету, ее обломки попали на дом, погиб человек

обновлено в 12:20Четвертый раунд переговоров делегаций Украины и России: есть разногласия

14 марта должны заработать 10 гуманитарных коридоров

Все новости...
АЭС
Оккупанты планировали снять фейк с гумпомощью персоналу ЧАЭС
Российские захватчики все еще контролируют периметр Энергодара – мэр города
Радиационный фон на Запорожье без изменений – угрозы жизни нет
Последние новости
15:08
В Минцифры советуют не перегружать мобильные сети: как это сделать
15:04
видеоСБУ задержала "вора в законе", сбежавшего из колонии от обстрелов оккупанта
14:58
ФЛП, отмена акцизов на топливо и большой бизнес на "упрощенке": как Рада хочет поддержать экономику
14:58
видео Из Немишаево и Дмитровки эвакуировали 24 автобуса людей
14:58
В Мариуполе подтвердили тишину в направлении гуммкоридора
14:47
МИД призывает бойкотировать не ушедшие из России компании. Кулеба огласил список
14:36
В Центре общественного здоровья назвали алгоритм действий при признаках перелома
14:35
Фармгигант Bayer прекращает инвестиции и весь неосновной бизнес в России и Беларуси
14:33
видеоРоссия готовилась к войне десятки лет, а уже не знает, где искать помощь – Зеленский
14:30
Генштаб: В Центре россиян остановили, на Донецком направлении активные бои
Все новости...