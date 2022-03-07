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Обращение к МАГАТЭ: Украина требует не подпускать оккупантов к АЭС ближе чем на 30 км

Ольга ГлущенкоПонедельник, 7 марта 2022, 23:38
Обращение к МАГАТЭ: Украина требует не подпускать оккупантов к АЭС ближе чем на 30 км
Галущенко, фото: facebook

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил: Украина требует, чтобы в МАГАТЭ официально зафиксировали факты захвата Чернобыльской и Запорожской АЭС российскими оккупантами.

Источник: Галущенко в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Надеемся, что это станет стимулом для принятия жестких решений по обеспечению безопасности украинской атомной энергетики, а значит, и ядерной безопасности Европы и всего мира".

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"Украина также обратилась в Европейскую комиссию, ООН для проведения специальных миссий по обеспечению ядерной безопасности в Украине и мире, а также установление всех преступлений военной агрессии РФ, угрожающих безопасному функционированию ядерных объектов в Украине".

Детали: По словам Галущенко, Украина уже направила официальные обращения в МАГАТЭ с изложением своего видения обеспечения безопасности в условиях военных действий, которые Россия ведет на украинской территории.

В частности, украинская сторона отмечает необходимость выполнения таких действий, как немедленное прекращение огня и запрет оккупационным войскам приближаться ближе чем на 30 км к объектам атомной энергетики, а также обращение МАГАТЭ в НАТО по внедрению закрытого неба (А2/AD zone) над территорией Украины с учетом географии расположения АЭС на территории страны.

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Кроме того, Украина считает необходимой активизацию деятельности МАГАТЭ для координации предотвращения актов ядерного терроризма на ЧАЭС, а также в плане гуманитарной и психологической помощи ее персоналу с детальным документированием событий.

Также украинская сторона настаивает на запрете доступа России к интеллектуальным и технологическим ресурсам МАГАТЭ и расторжению отношений с гражданами РФ, занятыми в структурах ООН, касающихся ядерной энергии.

В то же время предлагается немедленно усилить мониторинг и контроль под руководством МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС (город Энергодар), Южно-Украинской АЭС (Южноукраинск), Ровенской АЭС (Вараш), Хмельницкой АЭС (Нетешин) и других атомных объектах Украины с привлечением международных организаций. , которые заботятся о ядерной безопасности, и других международных организаций, включая ВОЗ и Красный Крест.

Кроме того, как отметил Галущенко, Украина настаивает, чтобы специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в нашей стране установила круглосуточный контроль и анализ ситуации на всех отечественных ядерных объектах, в частности, Чернобыльской и Запорожской АЭС, а также других действующих украинских атомных электростанциях.

Предыстория:

  • Российские военные 24 февраля захватили Чернобыльскую атомную электростанцию.
  • В ночь на 4 марта ядерная безопасность на Запорожской АЭС была нарушена, реакторы оказались в опасности из-за обстрелов российских военных и пожара.
  • Пожарных не допускали на тушение пожара, возникшего в результате боев, но позже допустили – и 06:20 пожар погасили
  • Президент Владимир Зеленский обратился к мировому сообществу и заявил, что никто никогда не обстреливал атомные электростанции, россияне шантажируют взрывом и миру грозит глобальная катастрофа.

Темы: АЭСвойнаРосcия
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