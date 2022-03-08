Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Всемирный банк утвердил более 700 млн долларов помощи Украине

Анастасия КалатурВторник, 8 марта 2022, 02:31
Всемирный банк утвердил более 700 млн долларов помощи Украине
ФОТО: GETTY

Всемирный банк утвердил дополнительный пакет поддержки для Украины на 723 млн долларов.

Источник: Всемирный банк

Детали: Пакет состоит из дополнительного кредита на 350 млн долларов и гарантий на сумму 139 млн, 134 млн грантового финансирования и 100 млн параллельного финансирования.

Реклама:

Быстрая выплата поддержки поможет правительству оказывать критически важные услуги, включая заработную плату работникам больниц, пенсии для пожилых людей и социальные программы для уязвимых слоев населения.

Уточняется, что поддержка Всемирного банка была увеличена за счет гарантий Нидерландов и Швеции.

134 млн внесли Британия, Дания, Латвия, Литва и Исландия в основанный Всемирным банком трастовый фонд (MDTF).

ВИДЕО ДНЯ

100 млн параллельного финансирования к пакету поддержки привязывает Япония.

Напомним: 25 февраля стало известно, что во Всемирном банке рассматривают варианты немедленной поддержки правительству Украины. Также Всемирный банк остановил все программы сотрудничества с Россией и Беларусью из-за вторжения в Украину.

Темы: экономикаВсемирный банк
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
экономика
ФГИ продал неработающий известняковый карьер в Винницкой области: ставка выросла в пять раз
Российские АЗС стали убыточными
Monobank запустил международную доставку карточек в 180 стран
Последние новости
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
Все новости...
Реклама: