Всемирный банк утвердил более 700 млн долларов помощи Украине
Всемирный банк утвердил дополнительный пакет поддержки для Украины на 723 млн долларов.
Источник: Всемирный банк
Детали: Пакет состоит из дополнительного кредита на 350 млн долларов и гарантий на сумму 139 млн, 134 млн грантового финансирования и 100 млн параллельного финансирования.
Быстрая выплата поддержки поможет правительству оказывать критически важные услуги, включая заработную плату работникам больниц, пенсии для пожилых людей и социальные программы для уязвимых слоев населения.
Уточняется, что поддержка Всемирного банка была увеличена за счет гарантий Нидерландов и Швеции.
134 млн внесли Британия, Дания, Латвия, Литва и Исландия в основанный Всемирным банком трастовый фонд (MDTF).
100 млн параллельного финансирования к пакету поддержки привязывает Япония.
Напомним: 25 февраля стало известно, что во Всемирном банке рассматривают варианты немедленной поддержки правительству Украины. Также Всемирный банк остановил все программы сотрудничества с Россией и Беларусью из-за вторжения в Украину.