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"Вагнеровцы" уже погибают в Украине – разведка

Мазуренко Алена Вторник, 8 марта 2022, 21:05

Украинские разведчики опубликовали жетоны мертвых наемников ЧВК "Вагнер", погибших в Украине.

Источник: пресс-служба главного управления разведки

Дословно: "Пополняя резервы оккупационных войск Россия вовлекает в боевые действия наемников частных военных компаний. В частности, известно, что наемники ЧВК "Лига" (ЧВК "Вагнер") уже участвуют в боевых действиях на территории Украины в составе армии агрессора.

Об этом свидетельствуют жетоны уничтоженных оккупантов. Некоторые из них производились для использования во время боевых действий в Сирии и содержали надписи на арабском, английском и французском языках. А также сирийские номера телефонов.

Детали: В разведке отмечают, что ЧВК "Вагнер" российская военная структура, комплектуемая наемниками.

"Вагнеровцы" принимают участие в боевых действиях в ряде конфликтов, в том числе на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника Путина диктатора Асада, в Судане.

Независимая миссия под эгидой совета ООН установила, что действия ЧВК "Вагнер" квалифицируются как военные преступления или преступления против человечности.

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Европейский Союз ввел в действие персональные санкции против участников и руководителей ЧВК "Вагнер".

Этому предшествовало: На днях официальный представитель властей США сообщил, что Россия направит в Украину еще около 1000 наемников "в ближайшие дни и недели", потому что уже находящиеся в Украине наемники плохо проявили себя.

Темы: ВагнерРосcиявойнаУкраина
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