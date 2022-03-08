Кулеба пообещал затягать российских оккупантов по судам за захват АЭС
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинские дипломаты планируют привлечь Россию к ответственности в международных судах за захват ядерных объектов на территории Украины.
Источник: трансляция национального телемарафона
Прямая речь Кулебы: "Сначала МАГАТЭ немного "пошло во все тяжкие", и собирались ехать на Чернобыльскую станцию договариваться с россиянами о визите.
Мы "выровняли" их очень быстро. И сейчас все происходит в рамках взаимодействия МАГАТЭ с украинскими властями, потому что это наши территории.
Произошло много разных коммуникаций, в рамках которых россиянам в принципе дали понять, что ядерные объекты – это не игрушки, и это совершенно другой уровень угроз, проблем. И вы видите, что, в принципе, ситуация стабилизировалась.
Но то, что Россия будет нести ответственность – мы затягиваем ее по всем форматам международным и, если нужно, по судам за то, что в принципе они подвергали мир ядерной опасности, захватывая Запорожскую АЭС или Чернобыль – это мы будем делать, я гарантирую вам полностью".
Детали: Кулеба рассказал, что готов встретиться с российским визави Сергеем Лавровым 10 марта в Анкаре, как было запланировано. По его словам, это будет первая встреча Кулебы с Лавровым с момента назначения украинского министра на должность.
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Предыстория:
- 24 февраля, в день начала полномасштабной войны России против Украины, русские оккупанты при попытке наступления на Киев установили контроль над Чернобыльской зоной отчуждения, взяв в заложники персонал.
- Из-за халатности оккупанты вероятно перешли на запрещенные участки или зацепили объекты со значительным радиационным загрязнением, в результате чего они испытывают сильное излучение.
- В ночь на 4 марта российские оккупанты вторглись на территорию Запорожской АЭС, устроив стрельбу из артиллерии, танков и стрелкового оружия. На одном из корпусов АЭС начался пожар, из-за чего объявили повышенный уровень ядерной опасности.
- Украинское правительство обратилось 8 марта в Международное агентство атомной энергетики с просьбой установить запрет российским оккупантам подходить к атомным электростанциям на территории Украины в радиусе 30 км. До этого 4 марта в организации анонсировали инспекцию ЗАЭС и ЧАЭС.