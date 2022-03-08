Кулеба пообещал затягать российских оккупантов по судам за захват АЭС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинские дипломаты планируют привлечь Россию к ответственности в международных судах за захват ядерных объектов на территории Украины.

Источник: трансляция национального телемарафона

Прямая речь Кулебы: "Сначала МАГАТЭ немного "пошло во все тяжкие", и собирались ехать на Чернобыльскую станцию ​​договариваться с россиянами о визите.

Мы "выровняли" их очень быстро. И сейчас все происходит в рамках взаимодействия МАГАТЭ с украинскими властями, потому что это наши территории.

Произошло много разных коммуникаций, в рамках которых россиянам в принципе дали понять, что ядерные объекты – это не игрушки, и это совершенно другой уровень угроз, проблем. И вы видите, что, в принципе, ситуация стабилизировалась.

Но то, что Россия будет нести ответственность – мы затягиваем ее по всем форматам международным и, если нужно, по судам за то, что в принципе они подвергали мир ядерной опасности, захватывая Запорожскую АЭС или Чернобыль – это мы будем делать, я гарантирую вам полностью".

Детали: Кулеба рассказал, что готов встретиться с российским визави Сергеем Лавровым 10 марта в Анкаре, как было запланировано. По его словам, это будет первая встреча Кулебы с Лавровым с момента назначения украинского министра на должность.

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