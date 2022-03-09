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Давосский форум заморозил отношения с РФ

Среда, 9 марта 2022, 21:01

Всемирный экономический форум в Давосе приостановил работу с Россией и упразднил участие россиян в своих мероприятиях.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом заявила представитель форума Аманда Руссо.

"Мы не взаимодействуем ни с одним человеком, который попал под санкции, и заморозили все отношения с российской стороной", - заявила она.

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Однако, уточняют в Давосском форуме, они готовы выступить платформой для российско-украинского диалога, возможного по завершении российской агрессии против Украины.

Напомним, из-за нового штамма корона вируса, Всемирный экономический форум в Давосе был перенесен с января на май.

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