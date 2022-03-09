Давоський форум заморозив відносини з РФ

Світовий економічний форум у Давосі призупинив роботу з Росією та скасував участь росіян у своїх заходах.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico, про це заявила представниця форуму Аманда Руссо.

"Ми не взаємодіємо з жодною людиною, яка потрапила під санкції, і заморозили всі відносини з російською стороною", - заявила вона.

Проте, уточнюють у Давоському форумі, вони готові виступити платформою для російсько-українського діалогу, можливого після завершення російської агресії проти України.

Нагадаємо, через новій штам корона вірусу, Всесвітній економічний форум у Давосі був перенесений із січня на травень.