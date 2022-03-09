Давоський форум заморозив відносини з РФ
Середа, 9 березня 2022, 22:01
Світовий економічний форум у Давосі призупинив роботу з Росією та скасував участь росіян у своїх заходах.
Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico, про це заявила представниця форуму Аманда Руссо.
"Ми не взаємодіємо з жодною людиною, яка потрапила під санкції, і заморозили всі відносини з російською стороною", - заявила вона.
Проте, уточнюють у Давоському форумі, вони готові виступити платформою для російсько-українського діалогу, можливого після завершення російської агресії проти України.
Нагадаємо, через новій штам корона вірусу, Всесвітній економічний форум у Давосі був перенесений із січня на травень.
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