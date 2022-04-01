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Путину нет места в "Большой двадцатке" – Трюдо

"Европейская правда"Пятница, 1 апреля 2022, 05:39

Страны G20 должны пересмотреть участие России и ее президента Владимира Путина.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал CBC, такое заявление сделал канадский премьер Джастин Трюдо.

"Когда дело доходит до того, что Владимир Путин будет сидеть за этим столом вместе с нами, то это станет очень сложно для нас и непродуктивно для G20", - сказал Трюдо.

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"В итоге, это не может быть обычным делом, когда Владимир Путин сидит за столом и делает вид, что все в порядке. Потому что это не так, и это полностью его вина", – добавляет он.

Трюдо уточняет – группа G20, главной задачей которой является обеспечение экономического роста в мире, с участием России просто не сможет выполнять свою задачу.

"Россия прямо сейчас, своим незаконным вторжением в Украину, сорвала экономический рост для всего мира и не может быть конструктивным партнером", – добавляет он.

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Напомним, G20 – это неформальная группа из 19 высокоразвитых стран и Европейского Союза. Члены этого органа встречаются раз в год для встреч на высоком уровне.

Следующая встреча "Двадцатки" должна состояться 15-16 ноября в Индонезии. В российском МИДе ранее заявляли, что Путин собирается посетить эту встречу.

Также напомним, что ранее о необходимости исключить РФ из G20 заявлял президент США Джо Байден. Впрочем, противником этого шага является Китай.

Темы: ПутинКанада
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