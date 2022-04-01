Для восстановления Мариуполя после войны нужно минимум $10 миллиардов – мэр

Городские власти Мариуполя оценивают, что на восстановление разрушенной инфраструктуры нужно 10 миллиардов долларов.

Источник: мэр города Вадим Бойченко

Прямая речь Бойченко: "Каждое преступление, каждое убийство и разрушение, причиненное агрессором, должно быть зафиксировано и передано в международный суд. Военные преступники должны понести наказание.

Сейчас мы работаем в тесном взаимодействии с правительством и Донецкой военно-гражданской администрацией, чтобы после войны добиться от России не только репарации на полное восстановление нашего любимого Мариуполя, но и больших выплат всем мариупольцам за причиненные страдания и ущерб".

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