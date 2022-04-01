Для восстановления Мариуполя после войны нужно минимум $10 миллиардов – мэр

Городские власти Мариуполя оценивают, что на восстановление разрушенной инфраструктуры нужно 10 миллиардов долларов.

Источник: мэр города Вадим Бойченко

Прямая речь Бойченко: "Каждое преступление, каждое убийство и разрушение, причиненное агрессором, должно быть зафиксировано и передано в международный суд. Военные преступники должны понести наказание.

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Сейчас мы работаем в тесном взаимодействии с правительством и Донецкой военно-гражданской администрацией, чтобы после войны добиться от России не только репарации на полное восстановление нашего любимого Мариуполя, но и больших выплат всем мариупольцам за причиненные страдания и ущерб".

Предыстория:

Вице-премьер-министр Ирина Верещук заявляла 31 марта, что российские оккупанты похитили и вывезли 45 тысяч мариупольцев на территорию РФ. 27 марта мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что из города незаконно депортировали от 20 до 30 тысяч мариупольцев.

Российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с французским президентом Эммануэлем Макроном заявил, что эвакуация мирного населения из Мариуполя невозможна без капитуляции украинских защитников.

Генеральная прокурор Ирина Венедиктова заявила, что действия российских оккупантов в Мариуполе могут квалифицироваться по международному праву как геноцид.

По данным бойцов полка "Азов", защищающих город от российских оккупантов, авиация россиян умышленно сбрасывает бомбы на здания с отметкой красного креста на крыше.