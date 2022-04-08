В Буче эксгумируют тела убитых российскими оккупантами
В городе Буча, что под Киевом, началась эксгумация тел, похороненных в братской могиле, – эти люди погибли от рук российских оккупантов.
Источник: Бучанский городской совет со ссылкой на вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину и мэра Бучи Анатолия Федорука, генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook
Прямая речь Стефанишиной: "Достали и осмотрели уже 18 тел. Они есть с осколочными ранениями, но все с огнестрельными. 16 – с огнестрельными, а 2 – с осколочными и огнестрельными. Что это значит? Это значит, что гражданских убивали".
Детали: На месте работают эксперты и следователи, опрашивают свидетелей.
Отмечается, что проведут идентификацию каждого погибшего.
Мэр Бучи сообщил, что после этого с согласия родных тела будут похоронены индивидуально на местном кладбище в специально определенном секторе.
По данным Венедиктовой, братская могила находится возле церкви, в ней коммунальщики похоронили жертв военных преступлений российских оккупантов. Ориентировочно в ней 67 тел.
Генпрокурор отметила, что часть погибших были с документами, остальных придется опознавать родственникам по одежде или другим признакам и идентифицировать по ДНК.
"У нас уже 100 страниц данных военнослужащих РФ – оккупантов Бучи. Наша задача-максимум установить каждого, кто нажимал на курок и отдавал приказы массово убивать украинцев, использовать пытки и изнасилования как оружие", – подытожила Венедиктова.
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Предыстория:
- 1 апреля стало известно об освобождении Бучи от российских оккупантов.
- 2 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в братских могилах были похоронены порядка 300 горожан, на улицах лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.
- 3 апреля генпрокурор сообщила, что с территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, на экспертизу вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
- По состоянию на утро 4 апреля в Буче похоронили 330-340 убитых россиянами гражданских.
- Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады России, которые совершали преступления против украинцев в Буче под Киевом.
- А Федеральная разведывательная служба Германии (BND) перехватила переговоры по радиосвязи российских военных, в которых оккупанты обсуждают массовые убийства мирных жителей в Буче.