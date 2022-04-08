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В Буче эксгумируют тела убитых российскими оккупантами

Ирина БалачукПятница, 8 апреля 2022, 16:02
В Буче эксгумируют тела убитых российскими оккупантами
ФОТО С FACEBOOK БУЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

В городе Буча, что под Киевом, началась эксгумация тел, похороненных в братской могиле, – эти люди погибли от рук российских оккупантов.

Источник: Бучанский городской совет со ссылкой на вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину и мэра Бучи Анатолия Федорука, генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Прямая речь Стефанишиной: "Достали и осмотрели уже 18 тел. Они есть с осколочными ранениями, но все с огнестрельными. 16 – с огнестрельными, а 2 – с осколочными и огнестрельными. Что это значит? Это значит, что гражданских убивали". 

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ФОТО С FACEBOOK БУЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Детали: На месте работают эксперты и следователи, опрашивают свидетелей. 

 
ФОТО С FACEBOOK БУЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Отмечается, что проведут идентификацию каждого погибшего. 

 
ФОТО С FACEBOOK БУЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Мэр Бучи сообщил, что после этого с согласия родных тела будут похоронены индивидуально на местном кладбище в специально определенном секторе.

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По данным Венедиктовой, братская могила находится возле церкви, в ней коммунальщики похоронили жертв военных преступлений российских оккупантов. Ориентировочно в ней 67 тел.

Генпрокурор отметила, что часть погибших были с документами, остальных придется опознавать родственникам по одежде или другим признакам и идентифицировать по ДНК.

"У нас уже 100 страниц данных военнослужащих РФ – оккупантов Бучи. Наша задача-максимум установить каждого, кто нажимал на курок и отдавал приказы массово убивать украинцев, использовать пытки и изнасилования как оружие", – подытожила Венедиктова.

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Темы: Бучавойнажертвы
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