Зеленский не делает прогнозов по битве за Донбасс: Будет сложная баталия, верим в победу

Президент Владимир Зеленский отметил, что не берется прогнозировать развитие событий на Востоке Украины, где российский агрессор концентрирует войска для наступления, но подчеркнул, что верит в победу нашего государства.

Источник: Зеленский на совместном с канцлером Австрии Карлом Нехаммером брифинге в Киеве 9 апреля

Прямая речь: "Мы видим подготовку к важному (кто-то говорит решающему) бою на Востоке нашего государства. Я не хочу брать на себя ответственность по прогнозам. Я могу брать на себя ответственность по защите нашего государства и борьбе, которую мы постоянно демонстрируем.

Поэтому хочу сказать: да, параллельно на востоке и на юге идет накопление войск, техники, вооруженных людей, которые собираются оккупировать еще одну часть наших территорий.

Это будет сложная баталия, мы верим в нашу борьбу и победу. Мы готовы и бороться, и параллельно искать те или иные дипломатические пути, которые могут остановить эту войну. Пока. Пока мы говорим и о параллельном диалоге".

Что предшествовало: Глава Офиса президента Андрей Ермак выразил убеждение, что России не удастся победить на Донбассе, потому что Украина не отступит и не уступит свой суверенитет и территориальную целостность.

Напомним: Зеленский в интервью немецкому изданию Bild отметил, что у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку только он может остановить войну.

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