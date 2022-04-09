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Зеленский не делает прогнозов по битве за Донбасс: Будет сложная баталия, верим в победу

Валентина РоманенкоСуббота, 9 апреля 2022, 15:10
Зеленский не делает прогнозов по битве за Донбасс: Будет сложная баталия, верим в победу
Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что не берется прогнозировать развитие событий на Востоке Украины, где российский агрессор концентрирует войска для наступления, но подчеркнул, что верит в победу нашего государства.

Источник: Зеленский на совместном с канцлером Австрии Карлом Нехаммером брифинге в Киеве 9 апреля

Прямая речь: "Мы видим подготовку к важному (кто-то говорит решающему) бою на Востоке нашего государства. Я не хочу брать на себя ответственность по прогнозам. Я могу брать на себя ответственность по защите нашего государства и борьбе, которую мы постоянно демонстрируем.

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Поэтому хочу сказать: да, параллельно на востоке и на юге идет накопление войск, техники, вооруженных людей, которые собираются оккупировать еще одну часть наших территорий.

Это будет сложная баталия, мы верим в нашу борьбу и победу. Мы готовы и бороться, и параллельно искать те или иные дипломатические пути, которые могут остановить эту войну. Пока. Пока мы говорим и о параллельном диалоге".

Что предшествовало: Глава Офиса президента Андрей Ермак выразил убеждение, что России не удастся победить на Донбассе, потому что Украина не отступит и не уступит свой суверенитет и территориальную целостность.

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Напомним: Зеленский в интервью немецкому изданию Bild отметил, что у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку только он может остановить войну.

Предыстория:

  • 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину после 8 лет гибридной войны. Кремль называет войну "специальной военной операцией" и придумывает для нее все новые основания и цели.
  • Российские войска покинули КиевскуюЧерниговскуюЖитомирскую и Сумскую области на фоне того, что не имели успеха в наземной операции, зато имели проблемы с личным составом и поставками. При этом в РФ назвали это "жестом доброй воли". 
  • Часть выведенных с севера войск РФ перебрасывает на восток Украины. Как ожидается, Россия попытается захватить полностью Донецкую и Луганскую области, она также бьется за территории Харьковской, Херсонской, Запорожской областей, пытается пробиться к Николаеву.

Темы: войнаДонбассЗеленский
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