Президенты стран Балтии и Польши прибыли в Киев

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши прибыли в Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Президент Эстонии Алар Карис вместе со своими коллегами – президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Латвии Эгилсом Левитсом – прибыл в Киев. Он собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими должностными лицами", - говорится в сообщении посольства Эстонии в Украине.

President of 🇪🇪 @AlarKaris together with his colleagues - 🇵🇱 President @AndrzejDuda , 🇱🇹 President @GitanasNauseda & 🇱🇻 President @valstsgriba - arrived to #Kyiv . He is about to meet 🇺🇦 President @ZelenskyyUa and other officials. 🇪🇪 🇵🇱 🇱🇹 🇱🇻 #StandWithUkraine 📸 @prezydentpl pic.twitter.com/olgeoH8Sba

"Вместе с президентами Литвы, Эстонии и Польши мы сегодня начинаем наш визит в Украину, чтобы показать полную солидарность с героическим народом и его президентом", - написал в свою очередь президент Латвии.

Together with the Presidents of Lithuania, Estonia and Poland we begin our visit in Ukraine today to show full solidarity with the heroic people and their President. pic.twitter.com/BL571vGPwl