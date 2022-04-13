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Президенти країн Балтії і Польщі прибули до Києва

"Європейська правда"Середа, 13 квітня 2022, 14:58
Президенти країн Балтії і Польщі прибули до Києва
фото з Твіттер президент Латвії Егілса Левітса

Президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі прибули до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Президент Естонії Алар Каріс разом зі своїми колегами – президентом Польщі Анджеєм Дудою, президентом Литви Гітанасом Науседою, та президентом Латвії Егілсом Левітсом – прибув до Києва. Він збирається зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та іншими посадовими особами" - йдеться у повідомленні посольства Естонії в Україні.

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"Разом із президентами Литви, Естонії та Польщі ми сьогодні починаємо наш візит в Україну, щоб показати повну солідарність із героїчним народом та його президентом" - написав у свою чергу президент Латвії.

Візит президентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії до Києва став першим візитом глав держав до української столиці з початку російської агресії. Дуда та Науседа востаннє зустрічалися із Зеленським у Києві напередодні війни.

Дуда у вівторок зустрічався у Варшаві з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, візит якого до Києва також планувався. Але Київ дав зрозуміти, що на німецького президента в Україні не чекають.

Теми: ПольщаЛитваЛатвіяЕстонія
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