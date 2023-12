Президенти країн Балтії і Польщі прибули до Києва

Президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі прибули до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Президент Естонії Алар Каріс разом зі своїми колегами – президентом Польщі Анджеєм Дудою, президентом Литви Гітанасом Науседою, та президентом Латвії Егілсом Левітсом – прибув до Києва. Він збирається зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та іншими посадовими особами" - йдеться у повідомленні посольства Естонії в Україні.

President of 🇪🇪 @AlarKaris together with his colleagues - 🇵🇱 President @AndrzejDuda , 🇱🇹 President @GitanasNauseda & 🇱🇻 President @valstsgriba - arrived to #Kyiv . He is about to meet 🇺🇦 President @ZelenskyyUa and other officials. 🇪🇪 🇵🇱 🇱🇹 🇱🇻 #StandWithUkraine 📸 @prezydentpl pic.twitter.com/olgeoH8Sba

"Разом із президентами Литви, Естонії та Польщі ми сьогодні починаємо наш візит в Україну, щоб показати повну солідарність із героїчним народом та його президентом" - написав у свою чергу президент Латвії.

Together with the Presidents of Lithuania, Estonia and Poland we begin our visit in Ukraine today to show full solidarity with the heroic people and their President. pic.twitter.com/BL571vGPwl