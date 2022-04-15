Павел Кириленко: Россияне хотят сделать "большой Мариуполь" по всей Донецкой области

Павло Кириленко працює головою Донецької ОДА вже майже три роки.

Частково окупований регіон і до 24-го лютого був надзвичайно складним, але справжнє бойове хрещення Кириленко проходить просто зараз, коли Росія прагне повністю захопити Донецьку та Луганську області.

Голова ОДА народився в Макіївці (зараз окупованій – УП) Донецької області. Раніше працював в органах прокуратури, а з 2017-го року його призначили військовим прокурором.

Як і у випадку з головою Луганської ОДА, на посаду керівника області кандидатуру Кириленка президенту України рекомендував голова ОПУ Андрій Єрмак.

В інтерв'ю УП голова Донецької ОДА розповів про підготовку російських військ до ескалації на Донбасі, про те, хто насправді воює проти України, що відбувається у зруйнованому Маріуполі, як росіяни знищують докази своїх звірств, та коли ми повертатимемо Донецьк.

"Російські війська закінчують перегрупування, підтягнули нові резерви"

– Ми постійно чуємо в новинах про підготовку росіянами прориву на Донеччині та Луганщині. Що насправді зараз відбувається, до чого готуються російські війська?

– Відбувається перегрупування військ противника – з півдня, з півночі області цей процес вже завершений. Підтягнуті нові резерви, нові бронетанкові групи. Передислокація армій противника пройшла, тому свіжі сили зайшли. Також передислокація пройшла по Донецькому напрямку з тимчасово окупованої території.

Ескалація уже має характер до збільшення. Бойові дії і так постійно тривали уздовж лінії розмежування, але тепер з півночі області, де межа Харківської та Донецької областей, населений пункт Рубці, там відбуваються авіаудари і спроба прориву противника була відбита.

Зараз, коли я даю інтерв'ю, повітряна тривога по всій території області, є інформація про підняті літаки противника та можливість нанесення авіаударів.

За логікою їхніх дій ми бачимо, що цілями є залізничне сполучення, основні об'єкти по розташуванню військових підрозділів. Але найголовніша мета – ворог намагається закрити всі можливі шляхи з постачання боєприпасів, продуктів харчування та зробити кільце по всій території області для того, щоб, як вони і казали, зробити "великий Маріуполь" у підконтрольній українській владі Донецькій області.

– Тобто вони хочуть взяти Донецьку область в оточення з усіх сторін?

– Так, по тій території, яка контрольована нами. Вони це хочуть зробити і живою силою, і за допомогою авіації, і за допомогою важкої артилерії.

– Хто проти вас взагалі воює? Я так розумію, це не строковики, а більш підготовлені бійці?

– Згідно з інформацією, якою ми володіємо, так – сюди будуть засилатися найбільш підготовлені серед тих, хто лишився в живих у них.

Путін хоче досягнути якогось успіху при всіх його невдачах із бліцкригом. Ми розуміємо, що у них є плани щодо окупації всієї території Донецької і Луганської областей.

Можливо, у перших хвилях наступальної операції як гарматне м'ясо будуть використовувати так звані збройні сили "ДНР" та "ЛНР".

Павло Кириленко: "Путін хоче досягнути якогось успіху при всіх його невдачах із бліцкригом"

– Яка кількість цього, як ви кажете, гарматного м'яса?

– Можливо, я доволі жорстко скажу, але ми будемо рахувати вже по кількості знищених ворогів, у тому числі представників "ДНР" й "ЛНР".

Їх там не так багато. Росіяни хапають усіх, кого можна, у тому числі студентів, і кидають їх на війну. Тому найбільш чіткий підрахунок, напевно, буде вестися вбитими.

– На окупованих територіях окупанти беруть до своїх всіх, кого тільки можуть знайти?

– Так. Причому, за нашими даними, їм навіть не дають якийсь час на підготовку. Їх навіть розділяють. Ті, хто пройшли 2014-ий рік – це незаконні збройні формування, які будуть іти в другому ешелоні.

А в перший ешелон будуть кидати взагалі ненавчених. Чому так? У мене є своє бачення з цього приводу.

Вони вже котрий день намагаються взяти Маріуполь і їм це не вдається, які б вони фейки не поширювали. При цьому вони розуміють, що Маріуполя через дії збройних сил РФ як такого не існує. Є територія Маріуполя, але міста не існує – вони все знищили.

Вони розуміють, що, якщо вони все-таки займуть цю територію, відбудувати вони нічого не зможуть. Також там у тій "ДНР" сепаратисти добре розуміють, що і допомагати їм ніхто не буде, і відбудувати вони самі не зможуть. Тому кількість незадоволених буде зростати, зокрема і самою Російською Федерацією.

Що роблять із незадоволеними? Що робив сталінський режим? Немає людини – немає проблеми. Тому, щоб менше було незадоволених, їх і кидають на смерть. У мене цей пазл легко сходиться.

Павло Кириленко: "Противник бачить, розуміє і робить усе, щоб нищити і нашу живу силу, і завдавати всіх ударів, щоб не було деблокади Маріуполя"

"Росіяни спалюють тіла в мобільних крематоріях, щоб приховати звірства"

– Можете розповісти, що зараз відбувається в Маріуполі? Хто взагалі обороняє місто? Хто залишився?

– Маріуполь обороняє морська піхота, полк "Азов", Нацгвардія, також є прикордонні війська та інші підрозділи Збройних сил України. Те, що розповідають про те, що хлопці здавалися в полон, наразі немає підтвердженої інформації щодо цього.

Є інформація про передислокації і з'єднання по пунктах захисту підрозділів морської піхоти з "Азовом". Вони продовжують чинити опір, і над Маріуполем є український прапор.

– На початку квітня президент Зеленський у коментарі "Українській правді" щодо ситуації в Маріуполі заявив: "У найближчі дні, а може, у найближчі години у нас з'явиться відповідь на ваше дуже складне питання". Не запитую деталі, але чи на сьогодні вже є план дій щодо порятунку Маріуполя?

– Якщо план і є (а там декілька варіантів планів), вони є лише у Збройних сил України. Я не відходжу від вашого питання, але в даному випадку краще, щоб якомога менше людей про це знали і були до цього допущені.

Допомогу та інформацію, які до мене доходять, я також залишаю при собі, тому що це дуже великий ризик.

Противник бачить, розуміє і робить усе, щоб нищити і нашу живу силу, і завдавати всіх ударів, щоб не було деблокади Маріуполя.

– 11-го квітня полк "Азов" повідомив про атаку отруйною речовиною в Маріуполі. У нас є дані стосовно того, яку речовину застосовували росіяни?

– Підтверджується те, що з безпілотного літального апарату було скинуто вибухівку і три людини отримали ураження поверхонь шкіри, дихальних шляхів, які за своїми ознаками вказують на те, що це хімічна речовина.

Зараз не можна казати про її масове розповсюдження, бо більше в нас немає даних про кількість поранених та постраждалих від такого ураження. Але те, що це була хімічна речовина, за її ознаками, це вбачається.

Для того, щоб підтвердити, чи газ був застосований, чи якась інша більш сучасна хімічна зброя, можна буде сказати після проведення дослідження.

При відсутності доступу – це нереально зробити зараз.

Павло Кириленко: "Вони можуть брехати, що місто стерте з лиця землі українськими Збройними силами, але жоден український літак не пролітав над Маріуполем"

– Скільки мирних маріупольців загинули від 24-го лютого?

– Це декілька десятків тисяч, Відштовхуючись від підрахунків Маріупольської міської ради – це 20-22 тисячі. Буду дуже радий, якщо помиляюся в частині збільшення. Але те, що бачу і розумію – навряд я помилявся. Цифра може бути більшою.

– А по області які цифри?

– Обстріли тривають і зараз під час запису інтерв'ю, на жаль, продовжуються. Станом на зараз (вечір 14-го квітня – УП) з 24-го лютого 238 людей загинули по всій області та 772 особи – поранені.

Статистика оновлюється. Це перевірені дані і – наголошую – це по області.

– Чи правда те, що росіяни привезли з собою на Донеччину мобільні крематорії, щоб приховувати вбивства мирного населення?

– По Маріуполю вони працюють. Їх кількість вже називали – 13 крематоріїв.

Ми бачили жахіття, які відбувалися у Бучі. По Маріуполю вони розуміють, що по кількості жертв Буча буде помножена, вибачте, у десятки разів.

Вони можуть брехати, що місто стерте з лиця землі українськими Збройними силами, але жоден український літак не пролітав над Маріуполем. Відбуваються постійні бомбардування міста російськими військово-повітряними силами, знищені домівки, і зрозуміло, що відбуваються масові вбивства людей…

Безліч перехоплень буде надано в якості доказів. Я буквально зараз чув чергові перехоплення, де вони кажуть дикі речі: "Стріляти по всіх, скрізь, по мирних жителях". Ці докази відповідним чином будуть долучені до кримінального провадження.

Все, що їм залишається – цинічно прибрати сліди своїх злочинів.

Масові захоронення теж вкрай небезпечно для них робити, тому що є процедура ексгумації тіл, перезахоронення.

Тому, за нашою інформацією, заходять і мобільні крематорії, вивіз тіл у крематорії на територію міста Харцизька – це окупована територія Донецької області. Там тіла спалюють для того, щоб слідів злочинів Російської Федерації не було.

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– 9-го травня росіяни начебто планують "парад" у Маріуполі. У вас є такі дані?

– Чесно, такий брєд… "Парад" у Маріуполі. Я чув про парад у Московії на Червоній площі, де вони хочуть свої перемоги відзначити, але про Маріуполь не чув нічого.

Мені навіть важко уявляти, якими треба бути нелюдами, щоб показати… (робить паузу) Міста там немає, це територія міста. І вона наскрізь пропитана кров'ю.

Павло Кириленко: "Люди бачать, що відбувається тут. Я маю право таке казати, бо з липня 2019-го року очолюю область. Ми працювали і бачили результат своєї роботи. Люди так само бачать цю роботу і радіють українському прапору."

– Скільки у Маріуполі залишилося мирного населення, за вашими даними? Де там люди живуть?

– Вони живуть у підвалах, в укриттях. У мене проводиться там значна робота, яку я не можу зараз розголошувати. Триває пошук людей. Вони переміщуються від підвалів до підвалів.

Багатоквартирні будинки буквально стирають з лиця землі, після чого підвали у завалинах.

Вуличні бої по центру міста відбуваються, тому людям складно пересуватися. Десь знаходять укриття, гуртуються і там перебувають.

Мій підрахунок – менше ста тисяч залишилось. Зараз уже декілька днів людей не випускають із Маріуполя. Росіяни проводять фільтрацію, депортацію, максимально тримають людей у місті.

– Що значить проводять фільтрацію?

– Фільтрація – це вони створюють такі наметові табори, де людей чітко перевіряють. У них же є списки учасників бойових дій, працівників правоохоронних органів, чи залучалася особа до тієї чи іншої категорії справ, ким вона була до війни і так далі.

Вони перевіряють людей і далі роблять висновок, де їх можна використовувати. Дуже багато випадків, коли вони чоловіків і жінок розділяють і відправляють у глибину занедбаної Росії.

– Так робили нацисти…

– Так і є. Не шукайте схожості – вони ідентичні.

"Потрібно буде звільняти Донбас весь, це територія України"

– Окрім Маріуполя, які в області ще є критичні точки?

– По лінії розмежування дуже важка ситуація. Постійні обстріли, руйнування житлових кварталів, постійні "двохсоті", "трьохсоті" серед місцевого населення. Дані, які я раніше називав, 238, 772 особи – саме з прифронтових населених пунктів. Вони надходять щоденно. Як правило, це звідти. Звісно, додалося із залізничного вокзалу в Краматорську.

Критичні точки – Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка по Донецькому напрямку. Звідти спроби прориву дуже часто відбуваються.

Очеретинська громада, Торецька громада, Вугледар, як я вже сказав. Також Світлодарська громада – це вже на північ, якщо йти на Дебальцевський напрямок. І Лиманська громада – це кордон із Харківською областю, де були спроби прориву.

Щоб ви розуміли, там населені пункти у хвойному лісі, де живуть переважно літні люди, молоді майже не залишилося.

І коли бачиш воронки від півтонних авіаційних бомб ФАБ-500… Це просто жах. Вони чітко розуміють, що там живуть літні люди.

У таких випадках розумієш, що ці люди не зупиняться ні перед чим. Тому ми їх повинні зупинити.

– Раніше ви зверталися до жителів Донеччини із закликом виїхати з області через загрозу ескалації. Вас почули?

– Почули. Насправді ми всі заходи почали вживати синхронно. Я віддав команду з 25-го починати евакуацію. Рух потягів, їх регулювання в ручному режимі з "Укрзалізницею". Усією цією роботою займаємося.

За цей час евакуйовано вже практично 240 тисяч осіб тільки залізничним транспортом.

Мені кожну добу доповідають про перебіг евакуації. Я бачив тенденцію до повільного зменшення активності евакуації у Краматорську, Слов'янську. Знаєте, таке "а може, не буде", тобто людський фактор працює.

Тоді я почав різко робити заяви на загал. А відповідну роботу вже без камер провів із очільниками міст. Потім люди почали більш масово виїжджати. Якщо брати по Краматорську, там близько 40 тисяч залишилися в місті (населення Краматорська складає близько 150 тисяч – УП).

Звісно, більша частина людей покинули міста. Це факт. Я періодично їх об'їжджаю. Не тільки для того, щоб контролювати місцеву владу і проводити відповідну роботу, а ще й для того, щоб подивитися, як все відбувається вдень. Дійсно, людей дуже мало на вулицях. Ми ще рахуємо, що люди можуть перебувати в домівках або переїхати в приватний сектор.

Є такі випадки, що просто з міст люди переїжджають у сільську місцевість. Ми це теж дуже добре прораховуємо по комунальних службах, наприклад, по кількості вивезеного сміття рахується так само.

Тому робота в цьому напрямі триває.

Павло Кириленко: "Ми ж теж розуміємо, чому так довго йде перегрупування, тому що резерви стягуються"

– Ви родом із Макіївки. Макіївка вісім років уже під окупацією, так само як Горлівка, Донецьк. Чи є в нас план деокупації всієї області?

– Питання деокупації регіону точно стоїть. Але зараз на часі – це захистити те, що є, шляхом розбиття ворога на його атаках, розбиття ворогах у резервах.

Ми ж теж розуміємо, чому так довго йде перегрупування, тому що резерви стягуються. Їх не так уже й багато. Не такий страшний чорт, як його малюють. Він дійсно страшний, потужний, але ми на свій землі. Ми боремося за своє. За кожен свій сантиметр.

Потрібно звільняти Донбас весь. Це все – територія України, територія Донецької області в межах її адмінтерустрою і все. Іншого бути не може. Інше – це фейки, видумки, переслідування інтересів Росії.

– Ви не переживаєте, що на переговорах між Україною і Росією можуть пожертвувати Донецькою областю, аби тільки досягти перемир'я?

– Навіть немає цього пункту. Я спілкувався з тими, хто уповноважений робити такі висновки. Здачі територій ніхто не розглядає. По тому, що я бачу і розумію: кількість підкріплень, сил, як воно все йде – стояти будемо до кінця.

Я навіть трошки пожартую зараз. Спускався в укриття і спілкувався з керівництвом правоохоронних органів. Нараду проводили. Кажуть: "Люди удивляются в Донецкой области, что все на месте. Говорит, власть на месте, губернатор здесь, Нацпол, все службы, все работают. Вы "ДНР" ждёте или что?". Ми сміялися. Розумієте, люди звикли, що всі одразу розбігаються.

Це не 2014-ий рік, і люди не ті. Люди розуміють, що є пильне око.

Чому вводяться військові адміністрації? Вони ж не просто так вводяться. Вони вводяться, коли я бачу ризики, де ситуація має бути контрольована, щоб не дай Боже, "Весілля в Малинівці" не сталося. Тому всі заходи вживаються. Над цим ми дуже-дуже серйозно працюємо.

– А чим відрізняється нинішня ситуація від 2014-го року?

– Що не може бути напівтонів. Тут є чорне і біле. Зараз люди вісім років бачать, що відбувалося на окупованій території.

Наприклад, Донецьк з його розвиненою інфраструктурою фактично був окупований у первинному вигляді, а потім прийшов занепад. Той же стадіон "Донбас Арена" – як був з дірками від потраплянь, так він і лишився. Це факт. Як були там бур'яни вище за людський зріст, так вони і залишилися.

Люди бачать, що відбувається тут. Я маю право таке казати, бо з липня 2019-го року очолюю область. Ми працювали і бачили результат своєї роботи. Люди так само бачать цю роботу і радіють українському прапору.

Вони розуміють, що можуть зробити ті, хто заходить, як вони кажуть, "звільняти територію" і стирають з лиця землі міста з людьми, дітьми, усіма, бомбардують пологові будинки.

Люди розуміють також, що зі зрадниками та колаборантами ми вже розбираємося зовсім по-іншому.

Роман Кравець, УП