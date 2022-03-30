Между похоронами, бомбами и свадьбами. Как выживает город-герой Ахтырка

До російського вторгнення 48-тисячна Охтирка була типовим зеленим містом на Сумщині. Усе, що можна було про неї почути за межами області – що там в Охтирському районі видобувають нафту.

Втім, з 24-го лютого назва міста не сходить із заголовків великих ЗМІ – і, на жаль, ці заголовки є дуже болючими.

Обстріл військової частини, де загинули щонайменше 70 бійців, три вакуумні бомби, знищення ТЕЦ, обстріл ракетами та авіацією, бомбардування та страшенні руйнування.

Стерті з лиця землі вулиці та спалені заживо люди.

Охтирка прийняла на себе величезний удар російської армії та дивом, точніше титанічними зусиллями українських захисників, вистояла. Окупанти не взяли місто й не пройшли крізь нього далі. Але бомбардування тривають.

"33-ій день я не знаю відповіді на запитання своєї дитини: "Па, а за що вони нас убивають?", – каже в одному з останніх відеозвернень до містян голова Охтирки Павло Кузьменко.

Відколи почалася війна, він не лише мер міста за 30 кілометрів від Росії, а й лікар з 20-річним стажем. На другий день наступу Кузьменко пішов оперувати перших поранених "Градами", двох з яких він знав особисто.

Як і ледь не кожну людину, яка приходить у місті на похорони. А вони відбуваються щоденно.

Можливо, саме трагічність ситуації дозволяє Кузьменку в розмові з "Українською правдою" бути прямим і навіть критичним.

Він розповідає про проблеми з розподілом гуманітарної допомоги, хаос, який виникає через надвисоку активність волонтерів, і претензії від місцевого бізнесу, який вже чекає на компенсацію збитків.

Мер дуже вірить у перемогу і чекає на можливість відбудувати своє місто. Місто-герой Охтирку.

Нижче – пряма мова Кузьменка.

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Я 20 років "платив" своїм виборцям

Охтирка – це маленьке затишне місто на березі Ворскли, зі спокійними заможними людьми.

Колись ми були нафтовою столицею, містом нафтовиків – у нас в районі є багато свердловин. І до сьогодні, до війни, у нас добувалась і нафта, і газ у великій кількості.

Сам я живу тут з 2000-го року, приїхав, як закінчив медичний університет у Харкові.

У 2020-му виграв вибори з бюджетом у 50 тисяч гривень. Бо я, як кажу, "платив" своїм виборцям усі ці 20 років – я 20 років вночі працював хірургом, а вдень ортопедом-травматологом.

Коли мені казали, що в невеликих містечках Сумської області вибори вигравали з бюджетом від 2 до 10 мільйонів, то я просто дивувався: а як ви, люди добрі, хочете їх відробляти? Красти?

У мене в лікарні було півтори ставки, це 8-10 тисяч. Тож, думав, на зарплату міського голови в 24 тисячі я якось проживу. Але потім лікарям докинули грошей і деякі, зокрема сімейні, почали отримувати значно більше, ніж міський голова.

Павло Кузьменко в довоєнній Охтирці

На другий день я вирішив піти в лікарню

Війна прийшла в Охтирку 24-го числа, від нас до границі – трохи більше 30-ти кілометрів. Пішло все – танки, "Гради".

Спочатку, між 12-ою і 14-ою годинами зайшла техніка, почалися перші бої на вході в місто. Вони ж то були впевнені, що пройдуть! Йшли на парад через нашу Україну, на гусеницях, на броні. А ми їх тут розбили повністю, вщент!

Я не буду говорити, хто саме їх зупинив – військові, правоохоронці чи тероборона. Але в нас усе було, і ми до всього були готові.

25-го лютого почались "Гради"… Під обстрілами загинуло дуже, дуже багато мирних мешканців, діти… Загинула 7-річна дівчинка. Багато людей було поранено.

26-го лютого на нас вперше в країні скинули вакуумну бомбу. Усього їх було три. Знов багато людей померли, деякі згоріли живцем – від них нічого не залишилося, навіть кістки погоріли.

У вакуумної бомби ж специфічна дія. Коли вона вибухає, скло з вікон вилітає не всередину в будівлю, а назовні. Тому в нас усе місто у склі. Дуже багато понищеної інфраструктури.

Потім кожного дня все ставало гірше і гірше.

Так зранку 28-го лютого виглядала розстріляна "Градами" військова частина Охтирки Фото: Максим Едель

Деякі будівлі розтрощені вщент, росіяни працювали по них "Градами" два дні Фото: Максим Едель

День на 7-8-ий розбомбили ТЕЦ. Це був наш найчорніший день, у місті зупинилося все тепло.

Розбиті будівлі Охтирської ТЕЦ

8-го березня розбомбили центр міста, міську раду.

На другий день війни я вирішив піти в лікарню. Насправді, будучи міським головою, я і так там працював у лікарні – робив усі складні операції. Це було у вихідні або після роботи – офіційно мені ж не можна суміщати, та й часу не було.

Але коли на другий день у місто прилетіли "Гради", і було багато поранених, я пішов допомагати.

Ми прооперували трьох людей. У двох чоловіків були мінно-вибухові поранення гомілки та стегна – їх обох я знав, у жінки був перелом стегна – її я не знав.

Один з чоловіків помер на другий чи третій день після операції, він мав політравму – пошкоджені нирка, живіт, плюс перелом гомілки.

Щодо жінки, я впевнений, що вона була російською наводчицею, яка випадково попала під російські "Гради". Просто не думала, що вони накриють. У перший день я чомусь думав, що вона військова чи дружина військового. А на другий день зрозумів, що це військова, але не наша.

Після операції її евакуювали на Полтаву – я доповів, куди треба, в органи. Далі це їхня відповідальність. Кожен повинен займатися своїм.

Власне, тому я сьогодні вже й не оперую, бо моя основна задача – це все ж життєзабезпечення міста. Але продовжую консультувати. Кожного дня ходжу в лікарню. Лікарі поки справляються самі, завідувач відділення – мій учень.

Чому вам варто приєднатися до Клубу УП? Нам усім хочеться бути частиною якоїсь групи – місця, де можна говорити, слухати, радити та впливати. Якщо вам цікаві люди, історії, процеси навколо (та головне, як вони відбуваються і що буде у підсумку) – Клуб "Української правди" буде вашим найкращим варіантом. І нашим, мабуть, теж. Ольга Кириленко – військова репортерка УП Приєднатись

Хлопці, що вам треба? – Ворог! Ми хочемо більше його накришити!

Охтирка повністю знищена ворогом, але, попри це, у нас залишаються жителі – десь 20 з 48 тисяч (інші виїхали – УП), та військові. Удень місто живе.

Над нами постійно літають їхні БПЛА, "Орлани", а потім вони нас обстрілюють.

Зараз вони підводять нас до того, щоб на наступний рік у нас був голод, гуманітарна, екологічна катастрофи. Вони знищують інфраструктуру по всіх напрямках: зерносклади, техніку по селах, ангари. Це ж все, щоб не було посівної!

А за рік вони скажуть: а ми тут ні до чого, ми воювали тільки з військовими; а те, що вони вмруть без їжі – не наша проблема.

Вони були впевнені, що все буде за тиждень-два, а вже четвертий тиждень іде, і ми перемагаємо й знищуємо їх на всіх фронтах. Охтирка – це Україна, була, є і буде.

Наслідки обстрілів і бомбардувань в колись зеленій Охтирці Фото: Дмитро Живицький

Чому росіянам не вдалось її взяти? На те є багато причин.

Їхня найбільша надія була на перших три дні. А коли ми за той час не зламались, то вони почали боятися Охтирку, як чорт ладану.

Ми вистояли і почали потихеньку робити оборонні лінії.

Були такі моменти, коли ми питали військових на передовій: "Що вам потрібно, хлопці? Їжа, телефони, спальники?" А вони: "Нам потрібен ворог! Ми хочемо його більше накришити!" Тобто вони сміються, що їм треба тільки москаля, знищити його за те, що він прийшов на нашу територію.

А той москаль почав нас обходити "окольными путями". Ми його стримали, біля Харкова його стримали, і він пішов через Суми, через Тростянець.

Через Суми пройшло декілька тисяч військової техніки, вони там на БТР їздили – не розумію, чого говорять, що Суми не пропустили ворога.

Якби ми їх пропустили, то, думаю, що війна б закінчилась капітуляцією країни.

Завдяки Охтирці вони не пройшли на Полтаву, завдяки Охтирці й Харкову – не пройшли на Дніпро.

Охтирка розташована на півдні Сумської області, приблизно рівновіддалено від Полтави та Харкова

Але, пройшовши через Суми, Тростянець, Лебедин, вони просто загубились у полях. Там вони не знали – куди, що і як, і їх там потихеньку почали палити.

Сволочность наших людей як була, так і залишилась

Як зараз виглядає мій день?

Щодня я встаю о 5-ій ранку, а о 7-ій вже біля міськради пишу звернення до містян – розповідаю коротенько те, що можна розповідати. Далі проводжу зі своїми замами нараду на вулиці – міська рада в нас же розбита. Усі мої зами і частина депутатів на роботі.

Щоб усі розуміли – 5 депутатів з ОПЗЖ зі мною кожного дня, з першої хвилини вони допомагають боротися з ворогом по всіх напрямках. У мене секретар з ОПЗЖ, усі думали, що вона зрадить, з короваями тут буде… А вона лютою ненавистю ненавидить цих москалів. Люди і партія – різні речі, як це показало.

Також зі мною є депутати з партії "Сила людей" і "Сила і честь", я сам з неї, моя дружина теж.

Кожен депутат працює за своїм напрямом. Один, наприклад, зараз очолює комунальне підприємство "Благоустрій" – це вивіз скла й таке інше.

Ми, на відміну від інших, не прив'язуємо мародерів до дерева. Я їм сказав: або я вас прив'яжу, і вас люди заб'ють, або я вас харчую, одягаю, а ви мені гребете місто, відпрацьовуєте.

І от вони зранку до ночі гребуть, місто на сьогодні вже не завалене горами скла та цегли. Нічого, десь потім скло вставимо, десь нові будинки побудуємо.

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Моя дружина зараз займається гуманітарною допомогою. Вона в нас зараз проходить через комп'ютер, бо це ресурс, хто б що не говорив, обмежений.

За день ми видаємо до 20 тонн гуманітарної допомоги. По машинах це дуже багато – розгрузити, загрузити, поскладати. Але якщо на 20 тисяч людей, то це по кілограму.

Але що хочу сказати – сволочность наших людей як була, так і залишилася, війна на них взагалі ніяким чином не вплинула. У нас є люди, які покидали своїх рідних, а потім з-за кордону нам дзвонили і казали: у нас там бабуся в квартирі лежить 5 днів…

Ще іноді ворогами для місцевої влади стають самі волонтери. Бо вони вважають, що повинні роздати все, що отримали. Ніякого контролю, ніякої звітності…

Так у нас пропало багато бронежилетів, тепловізори, наркотики (йдеться про ліки – УП). Фірми, з якими ми з перших днів працювали і які надсилали нам допомогу, перехоплювалися волонтерами. Це все розгружалося і роздавалося.

А потім були ситуації, коли люди казали: у нас у холодильнику лежить 100 коробок інсуліну, з харчами передали. Ми його забирали і віддавали в лікарню. Були моменти, коли знаходили броніки.

Коли ми вже все систематизували, то були десятки випадків, як людина дзвонила на один номер – їй привозили допомогу, через годину вона дзвонила на інший – і знов просила допомогу. Відкриваємо комп'ютер – то вам уже привезли! "А, я думала, що буде ще".

Або починають перебирати: "Чого нам не італійські макарони?!" Це найбільше відбиває бажання допомагати.

Повертаючись до свого графіку – протягом дня в мене наради в лікарні, наради на базах гуманітарної допомоги – у нас їх кілька, щоб у разі бомбардування не було знищено все.

Потім зустріч гуманітарних грузів, їхнє розвантаження, зустріч з мешканцями, емоції, зустріч з військовими. І так з ранку до вечора. Робота, робота, робота. Плюс 2-3 сотні дзвінків, похорони, було декілька весіль. Всяке було.

Вартість кожної зруйнованої будівлі в центрі – 60-100 мільйонів

Усі збитки можна підрахувати і все можна відбудувати.

На ТЕЦ за сьогоднішнім курсом долара нам треба буде десь 100 мільйонів гривень.

На відбудову зруйнованих будівель – 2-3 мільярди. У нас їх дуже багато. Є вулиці, яких просто немає, вони розбомблені. Є густонаселений житловий квартал без вікон, дверей, який повністю зруйнований через холод.

Це я ще не рахую міську раду, бо вона мене зараз взагалі не цікавить. Я можу сидіти в будь-якому приміщенні, де є інтернет і де можна щось робити.

Вартість кожної зруйнованої будівлі в центрі міста – 60-100 мільйонів, це якщо за старими технологіями. За новими – 200 мільйонів.

Розбитий "Центр культури і дозвілля" Фото: Наталія Гуменюк

Що мені допомагає триматися? Я – лікар.

Ми трішки по-іншому думаємо, трішки по-іншому дивимося на речі. Можливо, більш практично, життєво.

От я сьогодні з однією людиною говорив, вона каже: "У нас тут ущерб, у нас пропало, вы за это будете отвечать". А мені смішно. Просто смішно.

У перші два тижні всі потікали по норах, далеких-далеких, ні про що не дбали. Думали, все – країна пропала.

А на кінець третього тижня, днів 5 останніх, багаті фірми, у яких керівники отримують по півмільйона в місяць, почали вимагати в міської ради бумаги. Що ми в них брали те чи інше. Так само лісгоспи і деякі підприємці.

Тобто вони вже не сумніваються, що Україна переможе. Вони вже хочуть не просто відшкодувати збитки, а щоб ми їм усі кошти (які в них брали – УП) повернули.

Вони не думають, що в нас дуже багато людей уже нема в живих. Вони сидять на заході України або взагалі за кордоном, і вже починають керувати…

Я ненавиджу цих людей всім, що в мене є всередині.

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Я не можу бути, як Кім

Я щодня ходжу на похорони, на всі похорони.

Мене часто питають, чому я такий сумний, не посміхаюся, як Кім. Не можна ходити на похорони і через півгодини бути веселим.

Я ж 20 років лікував цих людей, я допоміг майже кожній родини в місті. Дітям, дорослим, бабусям, дідусям. Я їх усіх знаю.

Я знаю майже кожну людину, яка плаче над домовиною. Я не можу бути, як Кім.

Зараз ми намагаємося хоронити не по одному, а по десять чоловік. На похоронах у нас багато військових і дуже мало цивільних.

Сьогодні я був у селі, куди звозять хлопців, які десь під Харковом загинули, то там на поховання приходить по півтори тисячі людей. Для них смерть – це ще неприйнятно. Якщо біда прийшла в сім'ю, значить, вона прийшла в селище.

А в нас у місті вже люди "згоріли". Розумієте?

Попри обстріли й бомбардування, український прапор розвівається на флагштоці в Охтирці. Позаду – пам'ятник захисникам України, встановлений на місці пам'ятника Леніну Фото: Наталія Гуменюк

***

Що перше я зроблю після перемоги?

Мабуть, я зроблю собі вихідний.

Ольга Кириленко, УП