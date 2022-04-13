Охранник Медведчука рассказал, как тот сбегал из-под ареста и скрывался в Киеве

Личный охранник Виктора Медведчука предоставил сотрудникам Службы безопасности Украины свидетельства о том, что ФСБ РФ пыталась нелегально переправить пророссийского политика в Москву.

Источник: СБУ

Детали: Спецслужба публикует видео, на котором гражданин, представляющийся как Андрей Валерьевич Таран, рассказывает подробности побега Медведчука из-под домашнего ареста и до попытки побега из Украины.

По словам мужчины, с 2000 года он состоял на службе в Госохране, где и позакомился с Медведчуком В.В. и осуществлял его личную охрану. После увольнения из управления госохраны продолжил службу в личной охране политика и проработал примерно 20 лет.

Прямая речь: "23 февраля 2022 года в час ночи я осуществил под руководством Мартынова Андрея Юрьевича (соучредитель оханной фирмы Медведчука "Шторм" -ред.) два выезда вокруг нашего объекта по улице Медвинской для усыпления бдительности сотрудников полиции, которые были закреплены за нашим объектом.

В третий раз мы выехали уже с объекта по ул. Медвинской втроем: Мартынов, я и Медведчук.

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Спустившись вниз по улице Монтажников, мы пересели в другую машину, где ждал незнакомый мне человек по имени Богдан.

По прибытию в новый адрес по ул Яслинская 11в, он нас оставил, вернулся через 20-30 минут, привезя с собой повара.

В мои обязанности входила охрана дома, и самого Медведчука. Здесь мне была рассказана легенда, что этот дом арендует семейная пара из Италии по имени Сандро и Света".

Детали: По словам охранника, в общении с женой Оксаной Марченко Медведчук упоминал, что ФСБ РФ "все сделают и помогут". Как следует из свитетельств Таран, все время Медведчук пребывал в Киеве, до момента когда была предпринята попытка окончательного побега.

По словам Тарана, Медведчук сказал, что за ним должны приехать военные. Через какое-то время приехал мужчина в черной одежде с желтым пакетом. Они поднялись наверх, через 10 минут вышли, Меведчук был в украинской военной форме, балаклаве и кепке.

Охранник слышал, что Медведчук рассказывал жене, что его побег готовит ФСБ, скорее всего через Приднестровье, так как Белорусь и Россия уже закрыты.

Медведчука ждало 2 машины, политик сел в одну из них и попрощался словами "спасибо, ждите дальнейших указаний".

Напомним: Глава СБУ Иван Баканов в эфире единого телемарафона в среду рассказал, что кума российского президента Путина Виктора Медведчука пыталась вывезти в Приднестровье российская Федеральная служба безопасности, а чтобы запутать украинскую спецслужбу пускались ложные слухи, что политик уже за рубежом.

Этому предшествовало: 12 апреля стало известно о задержании в Украине Виктора Медведчука, который в феврале сбежал из-под домашнего ареста и теперь пытался покинуть Украину. Сначала в телеграмм-канале президента Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках. Затем появились детали спецоперации СБУ.

Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных, а правоохранительным органам Украины рассмотреть такую ​​возможность.

В Кремле заявили, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" кум Путина Виктор Медведчук не гражданин России и они не знают, хочет ли он участия РФ в разрешении его судьбы.

13 апреля на Youtube-канале супруги Медведчука Оксаны Марченко появилось видео с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием "немедленно осовбодить ее мужа, лидера оппозиции".