Марченко обратилась к своему куму: не верю в справедливый суд, где участвует Медведчук

Жена задержанного Виктора Медведчука обратилась к своему куму – президенту РФ Владимиру Путину и призвала его посодействовать освобождению ее мужа и тысячи других "узников СБУ".

Источник: youtube-канал Марченко

Прямая речь Марченко: "Многоуважаемый Владимир Владимирович, прошу вас о помощи!

Вы прекрасно знаете о том, что судилище, устроенное над Виктором, не имеет ничего общего со здравым смыслом и является ярким примером внеправовой расправы над неугодным политиком за его последовательную, принципиальную и откровенную позицию. Я, Оксана Марченко, не верю в справедливость суда, в котором принимает участие Виктор Медведчук.

Жизнь моего мужа так же дорога мне, как и жизни тысячи заключенных СБУ, которые сейчас томятся в ее застенках только за то, что они выражают свою позицию и говорят правду.

Я прошу вас приложить все возможные способы для освобождения этих людей и, конечно, моего мужа. С надеждой и уважением, Оксана Марченко!"

Детали: Марченко сказала, что Медведчук согласился на обмен, по которому его выдадут на территорию России. Она добавила, что обратилась к семьям военнопленных ВСУ – подданным Британии, и обратилась к правительству Великобритании с предложением обменять их на Медведчука.

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Она назвала имена нескольких людей, которых она считает "узниками СБУ" - Ян Таксюр, Александр Коревин, Юрий Ткачев, Олег Новиков, Глеб Ляшенко и Владимир Клименко.

Ее убеждение, что справедливый суд невозможен при участии своего мужа, является ироничным с учетом утверждений историков о том, что Медведчук приложился к политическому осуждению украинского диссидента и поэта Василия Стуса и его заключению в лагеря.

Справка: Крестным отцом дочери Медведчука Дарьи является президент России Владимир Путин. У Медведчука и Путина, несмотря на аннексию Крыма Россией и войну на Донбассе, сохраняются достаточно тесные личные контакты. В частности, Медведчук прилетал в оккупированный Крым в то же время, когда там был Путин, а также летал в Москву напрямую, несмотря на запрет украинского правительства совершать авиасообщение между РФ и Украиной.

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