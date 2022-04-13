Зеленский раскрыл первые детали задержания Медведчука

Президент Владимир Зеленский сообщил, что нардеп из ОПЗЖ и кум Путина Виктор Медведчук был задержан в момент, когда, замаскировавшись под украинского военного, пытался удрать за границу.

Источник: видеообращение Зеленского в Facebook

Детали: По словам президента, Медведчук 48 дней скрывался в Украине и наконец попробавл сбежать за границу.

Прямая речь: "Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан Медведчук. Он скрывался 48 дней и вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого "космонавта" – в плохом смысле слова – не сработало знаменитое "Поехали!".

Считаю особенно циничным с его стороны использовать военный камуфляж. Пытался так замаскироваться. Вот такой воин, вот такой патриот.

Что ж, если Медведчук сам избрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю РФ обменять этого вашего парня на наших ребят и девушек, которые сейчас находятся в плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные рассмотрели такую ​​возможность".

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Что было раньше: Во вторник вечером Зеленский сообщил, что СБУ задержала Медведчука, и опубликовал фото последнего в военной форме и наручниках. Подробности он пообещал позже.

На эту новость уже отреагировали у Путина. Его спикер Дмитрий Песков так прокомментировал событие: "Фото с якобы задержанным Медведчуком нужно проверять в связи с большим количеством фейков".

Предыстория:

С мая 2021 Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Впоследствии в октябре добавилось еще одно подозрение – в госизмене и содействии деятельности террористической организации. За 5 дней до российского наступления жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь. Затем опубликовала видео из Москвы.

Печерский районный суд в Киеве установил Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года. Депутата подозревали в незаконной торговле с предводителями ОРДЛО.

За несколько суток до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, возле имения Медведчука в Киеве заметили активное движение минивэнов и автомобилей, вывозивших личные вещи кума Путина. 27 февраля правоохранители подтвердили журналистам, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Розыском беглого депутата занимались спецгруппа Службы безопасности совместно с прокурорами. Среди правоохранителей рабочей гипотезой было предположение, что Медведчук скрывается дома у кого-то из коллег по "ОПЗЖ", поэтому в домах нардепов партии проводили обыски. В Офисе Генерального прокурора уверяли, что Медведчук не сбежал за границу.

18 марта суд разрешил заочно арестовать Медведчука.

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