Козак в Беларуси заплатил 1,3 миллиона за аренду жилья

Подозреваемый в госизмене нардеп от "ОПЗЖ" Тарас Козак 31 мая заплатил в Беларуси за аренду жилья 1,3 миллиона гривен.

Источник: декларация Козака

Детали: 26 июня нардеп подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Согласно им, 31 мая Козак продал в Беларуси валюту на сумму 1 340 873 грн, а также заплатил за аренду недвижимого имущества 1 319 291 грн.

Что предшествовало: 13 мая один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его соратник Тарас Козак находится на лечении в Беларуси.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что располагает другой оперативной информацией.

Козак не направлял в Верховную Раду свой больничный.

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