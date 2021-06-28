Козак в Беларуси заплатил 1,3 миллиона за аренду жилья
Понедельник, 28 июня 2021, 20:46
Подозреваемый в госизмене нардеп от "ОПЗЖ" Тарас Козак 31 мая заплатил в Беларуси за аренду жилья 1,3 миллиона гривен.
Источник: декларация Козака
Детали: 26 июня нардеп подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Согласно им, 31 мая Козак продал в Беларуси валюту на сумму 1 340 873 грн, а также заплатил за аренду недвижимого имущества 1 319 291 грн.
Что предшествовало: 13 мая один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его соратник Тарас Козак находится на лечении в Беларуси.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что располагает другой оперативной информацией.
Козак не направлял в Верховную Раду свой больничный.
Предыстория:
- 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК).
- В СБУ подчеркнули, что имеют "аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором". Досудебное расследование продолжается.
- 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест, 13 мая на него надели электронное устройство контроля.
- Адвокаты Медведчука внесли апелляцию на его домашний арест. Также подал апелляцию и Офис генпрокурора: настаивает на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн. Суд оставил Медведчука под домашним арестом.
- Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака.