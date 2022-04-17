Об эвакуации не договорились, Киев просит спецкоридор для вывоза раненых из Мариуполя

Украинским властям не удалось договориться с российскими военными о прекращении огня для эвакуации на 17 апреля, в то же время они просят гумкоридоров для эвакуации из Мариуполя мирных жителей и раненых военнослужащих

Источник: вице-премьер – министр реинтеграции Ирина Верещук

Прямая речь: "На сегодняшнее утро, 17 апреля, нам не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации. Поэтому, к сожалению, сегодня мы не открываем гуманитарные коридоры.

Мы прилагаем все усилия, чтобы гуманитарные коридоры снова заработали как можно быстрее.

О Мариуполе. Еще раз требуем открытия гуманитарного коридора для эвакуации из Мариуполя гражданских лиц, особенно женщин и детей.

Также через соответствующие международные структуры мы требуем от оккупантов открытия специального коридора для эвакуации из Мариуполя раненых военных".

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