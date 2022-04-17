Об эвакуации не договорились, Киев просит спецкоридор для вывоза раненых из Мариуполя
Украинским властям не удалось договориться с российскими военными о прекращении огня для эвакуации на 17 апреля, в то же время они просят гумкоридоров для эвакуации из Мариуполя мирных жителей и раненых военнослужащих
Источник: вице-премьер – министр реинтеграции Ирина Верещук
Прямая речь: "На сегодняшнее утро, 17 апреля, нам не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации. Поэтому, к сожалению, сегодня мы не открываем гуманитарные коридоры.
Мы прилагаем все усилия, чтобы гуманитарные коридоры снова заработали как можно быстрее.
О Мариуполе. Еще раз требуем открытия гуманитарного коридора для эвакуации из Мариуполя гражданских лиц, особенно женщин и детей.
Также через соответствующие международные структуры мы требуем от оккупантов открытия специального коридора для эвакуации из Мариуполя раненых военных".
Предыстория:
- Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Мариуполь с 1 марта в осаде, россияне постоянно обстреливают его, пытаясь взять город под свой полный контроль.
- Российские оккупанты предлагали украинским защитникам Мариуполя выйти на контакт в 5 утра 17 апреля и договориться о "тишине", чтобы те сдались в плен.
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что идут переговоры для того, чтобы помочь украинским защитникам в Мариуполе. Он также заявил, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе может поставить точку в мирных переговорах с Россией.
- 17 апреля Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что армия РФ, вероятно, готовится к проведению десантной морской операции в Мариуполе.
- 16 апреля Мариупольский горсовет обнародовал видео разрушений в городе, снятое с дрона, а "Reuters" – видео с территории вокруг Металлургического завода имени Ильича в районе, который контролирует российская армия.