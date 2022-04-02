NYT: Впервые за время войны США помогут передать Украине танки

США впервые за время войны помогут союзникам передать Украине советские танки.

Источник: представитель власти США на условиях анонимности, цитируемый NYT

Детали: По словам чиновника, решение США выступить посредником для помощи в передаче танков принято в ответ на запрос президента Владимира Зеленского.

Чиновник сказал, что поставки начнутся в ближайшее время, но отказался сообщить, сколько танков будет отправлено или из каких стран они поступят.

Как отмечается, танки "позволят Украине наносить дальнобойные артиллерийские удары по российским объектам на Донбассе".

NYT пишет, что прибытие танков может стать еще одним признаком новой фазы войны.

Что предшествовало: 30 марта Министерство обороны России заявило, что ее войска выполнили "основные задачи" на киевском и черниговском направлениях и перегруппируются для захвата Донбасса полностью.

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