NYT: Впервые за время войны США помогут передать Украине танки
США впервые за время войны помогут союзникам передать Украине советские танки.
Источник: представитель власти США на условиях анонимности, цитируемый NYT
Детали: По словам чиновника, решение США выступить посредником для помощи в передаче танков принято в ответ на запрос президента Владимира Зеленского.
Чиновник сказал, что поставки начнутся в ближайшее время, но отказался сообщить, сколько танков будет отправлено или из каких стран они поступят.
Как отмечается, танки "позволят Украине наносить дальнобойные артиллерийские удары по российским объектам на Донбассе".
NYT пишет, что прибытие танков может стать еще одним признаком новой фазы войны.
Что предшествовало: 30 марта Министерство обороны России заявило, что ее войска выполнили "основные задачи" на киевском и черниговском направлениях и перегруппируются для захвата Донбасса полностью.
Напомним:
- 29 марта СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщали, что президент РФ Владимир Путин скорректировал свою тактику по поводу войны в Украине. Новая оценка намерений Путина, которую разделяют чиновники в администрации Байдена, заключается в том, чтобы заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины. Россия хочет обеспечить "сухопутный мост" между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить контроль над Донбассом.
- В тот день после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле глава делегации РФ Владимир Мединский заявил, что российская армия "кардинально сократит" наступление на черниговском и киевском направлениях.
- В США сначала подтвердили отвод части войск РФ, но потом заявили, что это перепозиционирование, а не настоящий отход, и что все должны быть готовы к крупным наступлениям РФ на другие районы Украины и не исключать угрозу Киеву.
- В Генштабе ВСУ также сперва подтвердили, что российские войска отводят отдельные подразделения с территории Киевской и Черниговской областей, но позже заявили, что РФ концентрирует войска в районе ЧАЭС, а от блокирования Киева отказалась временно, сосредотачиваясь на наступлении на востоке и юге Украины.