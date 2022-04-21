Зеленский отреагировал на слова Шойгу о "захвате Мариуполя"

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление российского министра о якобы взятии Мариуполя. По словам президента, ему не известно, что рассказывает российский чиновник, но на "Азовстале" заблокированы украинские бойцы, которые все еще держащие там оборону.

Источник: Зеленский во время общения со СМИ по итогам визита премьеров Испании и Дании

Прямая речь: "Мне неизвестно, что сообщил россиянам министр обороны Российской Федерации. Я знаю, что большую часть Мариуполя они давно захватили. Мы с вами это прекрасно знаем. Есть часть нашего города, где находятся наши оставшиеся военные и пока они там остаются...

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Ситуация сложная. Ситуация плохая. Со вчерашнего дня она практически не изменилась.

Заблокированы несколько тысяч людей: наших военных, а также гражданских рядом с ними. Это в основном женщины и дети, а также около 120 тысяч, по нашим расчетам, заблокированные в целом в Мариуполе мирных жителей".

Детали: Зеленский отметил, что украинская сторона постоянно работает над организацией гуманитарных коридоров, однако россияне начали блокировать этот процесс.

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По словам президента, было предложение обмена хотя бы раненых на раненых. Он добавил, что на "Азовстали" около 400 раненых украинских военных.

Зеленский рассказал, что РФ получила такие сигналы и украинские военные, в частности, "Азов", об этом также знают.

Глава государства добавил, что украинские власти на постоянном контакте с украинскими бойцами.

Зеленский считает, что разблокировать Мариуполь можно двумя способами: военным и дипломатическим.

Для военного украинцам нужна помощь партнеров, а именно оружие, потому что сама Украина не справится, а что касается дипломатического, то Украина передала РФ все предложения, в частности, по привлечению Турции, но не получила ответа.

Справка: Несмотря на то, что большая часть города захвачена оккупантами, украинские военные сопротивляются и отчитываются о ликвидации россиян.

В частности, полк "Азов" сообщил, что за последние двое суток уничтожил три танка, 2 БМП и БТР.

Что было раньше: Министр обороны РФ Сергей Шойгу наплел президенту страны-агрессора Владимиру Путину об "освобождении Мариуполя", но потом добавил, что в городе остаются "более двух тысяч" украинских защитников.

Напомним: