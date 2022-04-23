Украина пока не готова к военной операции по деблокаде Мариуполя – президент
Президент Владимир Зеленский утверждает, что украинским силам пока недостает средств для проведения военной операции по деблокированию Мариуполя.
Источник: пресс-конференция Зеленского на станции киевского метрополитена "Майдан Незалежности"
Прямая речь Зеленского: "У нас есть полное моральное право на военное разблокирование наших городов.
И надеемся, что мы сможем это сделать.
Готовы ли мы сейчас? Нет. Никому не верьте: по военной разблокировке мы не готовы.
И, кстати, ребята, которые защищают дальше эту часть Мариуполя – "Азовсталь" – там находятся, которые заблокированы, именно лидеры, именно командиры прекрасно это понимают.
Это реальность".
Детали: Президент добавил, что провел телефонный разговор с военными полка "Азов", которые защищают Мариуполь, перед началом пресс-конференции.
Зеленский сказал, что 23 апреля стало одним из сложнейших дней для защитников Мариуполя с начала полномасштабной войны. По его словам, российские оккупанты вели огонь в течение суток с кораблей в море, самолетов, артиллерии и танков.
Предыстория:
- Зеленский уже говорил ранее, что для военной деблокады Мариуполя требуются значительные объемы мощного оружия.
- Российские захватчики в Мариуполе начали расчищать завалы Драматического театра в центре города, на который они сбросили сверхмощную авиационную бомбу, когда там скрывались сотни мирных жителей. Тела погибших мариупольцев они вывозят без идентификации братским могилам за город.
- Защитники присылали видео с бункеров завода "Азовстали", где прячутся дети с матерями. Дети на видео рассказывают, что надеются еще когда-нибудь в жизни увидеть лучи солнца.
- Российские захватчики тайно закапывают тела тысяч погибших мариупольцев за городом в братских могилах.
- Украинская разведка располагает данными, что российские власти планируют бросить подразделения росгвардии и ФСБ для штурма позиций украинских защитников на "Азовстали".