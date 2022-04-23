Украина пока не готова к военной операции по деблокаде Мариуполя – президент

завод "азовсталь" в мариуполе, который контролируют украинские силы 22 апреля. фото: anadolu agency via getty images

Президент Владимир Зеленский утверждает, что украинским силам пока недостает средств для проведения военной операции по деблокированию Мариуполя.

Источник: пресс-конференция Зеленского на станции киевского метрополитена "Майдан Незалежности"

Прямая речь Зеленского: "У нас есть полное моральное право на военное разблокирование наших городов.

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И надеемся, что мы сможем это сделать.

Готовы ли мы сейчас? Нет. Никому не верьте: по военной разблокировке мы не готовы.

И, кстати, ребята, которые защищают дальше эту часть Мариуполя – "Азовсталь" – там находятся, которые заблокированы, именно лидеры, именно командиры прекрасно это понимают.

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Это реальность".

Детали: Президент добавил, что провел телефонный разговор с военными полка "Азов", которые защищают Мариуполь, перед началом пресс-конференции.

Зеленский сказал, что 23 апреля стало одним из сложнейших дней для защитников Мариуполя с начала полномасштабной войны. По его словам, российские оккупанты вели огонь в течение суток с кораблей в море, самолетов, артиллерии и танков.

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