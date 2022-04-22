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Мариуполь: по данным разведки, Путин бросит на "Азовсталь" росгвардию и ФСБ

Валентина РоманенкоПятница, 22 апреля 2022, 14:14
Мариуполь: по данным разведки, Путин бросит на Азовсталь росгвардию и ФСБ
"Азовсталь"

По данным украинской разведки, режим Путина планирует привлечь российских гвардейцев и структуры ФСБ РФ для дальнейшего наступления на завод "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе, который защищают украинские Силы обороны.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона 22 апреля

Детали: Журналисты попросили прокомментировать информацию, что президент РФ Владимир Путин не поддержал идею министра обороны РФ Сергея Шойгу, который предложил массированно штурмовать "Азовсталь". Скибицкий подчеркнул, что руководство РФ, как всегда лукавит.

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Прямая речь: "Они действительно могут отказаться от широкомасштабного штурма "Азовстали". Но, по нашим данным, они планируют привлечь росгвардию, другие структуры, в том числе структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление на завод, чтобы уничтожить наше сопротивление".

Напомним: Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына) призвал иностранные государства срочно провести "экстракцию" из Мариуполя – вывезти несколько сотен военных и гражданских из "Азовстали" в безопасное место, чтобы спасти от россиян.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Мариуполь с 1 марта находится в осаде. 12 апреля часть морских пехотинцев смогла прорваться с завода имени Ильича к бойцам полка "Азов" на заводе "Азовсталь", часть попала в плен.
  • Российская армия наносит удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами. 19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") сообщил, что завод "Азовсталь" уничтожен практически полностью, бойцы вытаскивают людей из-под завалов.
  • Минобороны России несколько раз предлагало украинским защитникам, находящимся на "Азовстали", сложить оружие и сдаться.
  • В Пентагоне объясняли, что России Мариуполь нужен из-за его стратегического расположения - контроль над городом обеспечил бы беспрепятственный доступ по суше между Донбассом и Крымом.

Темы: Мариупольвойнаразведка
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