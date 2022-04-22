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Мариуполь: по данным разведки, Путин бросит на "Азовсталь" росгвардию и ФСБ

Валентина РоманенкоПятница, 22 апреля 2022, 14:14
"Азовсталь"

По данным украинской разведки, режим Путина планирует привлечь российских гвардейцев и структуры ФСБ РФ для дальнейшего наступления на завод "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе, который защищают украинские Силы обороны.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона 22 апреля

Детали: Журналисты попросили прокомментировать информацию, что президент РФ Владимир Путин не поддержал идею министра обороны РФ Сергея Шойгу, который предложил массированно штурмовать "Азовсталь". Скибицкий подчеркнул, что руководство РФ, как всегда лукавит.

Прямая речь: "Они действительно могут отказаться от широкомасштабного штурма "Азовстали". Но, по нашим данным, они планируют привлечь росгвардию, другие структуры, в том числе структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление на завод, чтобы уничтожить наше сопротивление".

Напомним: Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына) призвал иностранные государства срочно провести "экстракцию" из Мариуполя – вывезти несколько сотен военных и гражданских из "Азовстали" в безопасное место, чтобы спасти от россиян.

Предыстория:

  • Мариуполь с 1 марта находится в осаде. 12 апреля часть морских пехотинцев смогла прорваться с завода имени Ильича к бойцам полка "Азов" на заводе "Азовсталь", часть попала в плен.
  • Российская армия наносит удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами. 19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") сообщил, что завод "Азовсталь" уничтожен практически полностью, бойцы вытаскивают людей из-под завалов.
  • Минобороны России несколько раз предлагало украинским защитникам, находящимся на "Азовстали", сложить оружие и сдаться.
  • В Пентагоне объясняли, что России Мариуполь нужен из-за его стратегического расположения - контроль над городом обеспечил бы беспрепятственный доступ по суше между Донбассом и Крымом.

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Темы: Мариупольвойнаразведка
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