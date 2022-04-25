Начался третий месяц полномасштабной войны в Украине. ОНЛАЙН
Триває 61-й день війни.
Третій місяць, як українці живуть в умовах воєнного стану і боронять свою соборність.
На Великдень православні християни росіяни обстріляли Донеччину, Луганщину, Харківщину та Полтавщину.
Читайте також хроніку попереднього дня війни
На цьому ми завершуємо онлайн 61-го дня війни. О 5:30 розпочнемо стежити за наступною добою – ще однією, ближчою до перемоги.
💪За добу понеділка Збройні сили України вразили 10 повітряних цілей російських окупантів, серед них – три винищувачі.
🤦♀️У російських школах проводять уроки, де переказують тези пропаганди й виправдовують війну проти України. Наприклад, в одній із московських шкіл учням показують презентацію про "спецоперацію" під назвою "Беседа о важном".
Що говорить міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров про війну в Україні
Про те, як може закінчитися війна: "Як у будь-якій ситуації, коли застосовуються збройні сили, звичайно ж, все закінчиться договором, але параметри цього договору будуть визначені тією стадією військових дій, під час якої цей договір стане реальністю".
Про ядерну зброю: "Коли справді ризики (застосування ядерної зброї – УП) дуже й дуже суттєві, дуже не хотілося б, щоб ці ризики штучно роздмухувалися, а охочих таких чимало. Небезпека серйозна, вона реальна, її не можна недооцінювати".
Цитати з вечірнього звернення Володимира Зеленського
🔻Сьогодні почався вже третій місяць нашої війни за незалежність.
🔻Всі у світі – і навіть ті, хто нас не підтримує відкрито – погоджуються, що саме в Україні зараз вирішується доля Європи, доля глобальної безпеки, доля демократичної системи.
🔻За два місяці вони використали проти нас більше тисячі ста ракет. Незліченну кількість авіабомб, артилерії. (...) Частину українських міст і громад знищили просто до каміння. Але так нічого і не досягли. І не досягнуть.
🔻Херсон, Каховка, Мелітополь, Дніпрорудне, Енергодар та інші наші міста, куди російські окупанти тимчасово зайшли, так і не підкорилися їм. Люди показали своїм протестом, своїм ставленням до окупантів, що Україна обовʼязково переможе.
🔻Росія хоче розіграти десь на нашій землі бутафорський "референдум"? Якщо навіть і спробують, це буде так само ганебно, як і все інше, що "накреативили" в москві для окупації України.
🔻За два місяці бойових дій 9 781 захисник України був відзначений державними нагородами. Звання Герой України присвоєно 142-м нашим захисникам.
🔻Ця війна стала по-справжньому народною для України. І показала, що на всій нашій території – від сходу до заходу, від півночі до півдня – українська ідея однаково сильна, однаково всенародна.
🔻Станом на цей час вдалося деокупувати вже 931 населений пункт. Ще багато міст і громад перебувають під тимчасовим контролем російської армії. Але я не маю сумнівів, що це лише питання часу, коли ми звільнимо нашу землю.
🔻За два місяці створена глобальна антивоєнна коаліція. Проти Росії вже введені санкції, які забрали у неї майбутнє. Україна отримує допомогу від десятків країн.
🔻Максимально прискорюємо наш рух в Європейський Союз.
🔻Вже зараз ми створюємо необхідну базу для відновлення України. Це міжнародні домовленості різного рівня, це створення спеціальних фондів для відбудови нашої держави.
🔻Підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені ще 269 військовослужбовців ЗСУ та 9 військовослужбовців Головного управління розвідки.
Підбірка новин з "гарячих регіонів"
- На Сумщині росіяни влаштували провокацію, обстрілявши громаду Білопілля з території РФ.
- У Харкові росіяни розбомбили приватний будинок, поранивши жінку та її сина.
- У Харківській області внаслідок російськх обстрілів загинули 4 мирних мешканців, 5 поранених.
- Окупанти намагалися обстріляти Одещину ракетами, спрацювало ППО.
|Зруйнований будинок у Харкові
💪Українські захисники за добу на сході знищили:
- особового складу – до 160
- танків – 3
- БТР – 1
- БМП – 4
- АТТ – 12
- артилерійських систем – 2
- зенітна установка - 1
- БПЛА – 2
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликає українців через чат-бот "єВорог" надати інформацію про пересування російської техніки у Запорізькій області, зокрема Пологівському районі.
"Пишіть нам, де, скільки і якої ворожої техніки ви бачили в тому районі. Додатково просимо розказати про їхні дії та куди вони рухаються.
Пишіть, якщо побачили, який у них особовий склад. За можливості надсилайте фото та відео та будь-які інші деталі, які вам можуть здатися важливими для ЗСУ".
"Укрпошта" анонсувала нову поштову марку – "Українська мрія" – присвячену найбільшому у світі літаку "Мрія", який знищили російські окупанти.
"Цю ілюстрацію ще до війни намалювала одинадцятирічна Софія Кравчук з Волинської області для участі у конкурсі "Що для мене Україна?". Саме такою дитина бачила нашу країну – яскравою й квітучою", – розповідає історію малюнку поштовий оператор.
У майже всіх областях України – повітряна тривога. Стежте за оновленнями від місцевої влади
⚡Російські окупанти захопили Херсонську міськраду, зняли з неї прапор України та відібрали у охоронців ключі від будівлі. Міському голові Ігорю Колихаєву та співробітникам міськради дали можливість поїхати додому.
Від завтра, 26 квітня, міськрада не працюватиме, оскільки всі приміщення тимчасово контролюються російськими загарбниками.
"Це вам за Маріуполь! За Старичі! За Львів!" – так львівські бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України підписують "подарунки" для окупантів.
В тимчасово окупованній Кремінній на Луганщині російські окупанти і колаборанти вибухнули у приміщенні мерії
"У Кремінній окупанти взлетіли в повітря в мерії під час свого збіговиська. Не дотримувалися техніки безпеки, газ така штука. Призначені орками на посади зрадники також були у приміщенні. Коротше: проводити наради більше нікому. Навіть в кульки нема чого покласти" – пише голова Луганської ОВА.
"Українська правда" поговорила з головним редактором "Історичної правди" Вахтангом Кіпіані. Що він розповів?
Пушкін є маркером, яким Російська Імперія і СРСР маркували територію, де впроваджували свою владу. "Аборигени" мали відчути свою нижчість перед великою імперською культурою.
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Дискусія щодо Льва Толстого – це дискусія про те, чи треба мити руки. Треба, це не обговорюється! Толстой займає чуже місце на культурній мапі столиці України й на мапі метрополітену.
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Попри те, що декомунізацію формально закінчено, я знайшов 43 вулиці, які є залишком ідеології КПРС. Проспект Правди – це не про філософську категорію, ясна річ. Немає проспекту Мудрості чи Любові. Є проспект Правди, названий на честь головної газети компартії.
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Ми маємо розуміти все одно, що вулиця, названа у Львові чи у Хмельницькому на честь російського діяча – це не про культуру. Це маркер російської влади.
Велика російська культура ніяк не постраждає, якщо в якомусь селі Малі Міньки не буде вулиці імені Толстого. Абсолютно!
Читайте повністю: Спецоперація "Дерусифікація". Інтерв'ю з головним редактором "Історичної правди" Вахтангом Кіпіані
"Дітки довго намагалися вимовити слово "паска", але їм важко було запам’ятати вимову"
9-річна Злата з Сум, яка евакуювалася з України до Польщі, з нагоди Великодня пригостила своїх нових однокласників українськими пасками.
Пекли їх разом з мамою і молодшою сестрою, з якими дівчинка виїхала з країни.
"Ми продовжуємо показувати наші традиції польському народу. Напекли, патріотично перекрасили пасочки, і от Злата всіх пригостила.
Дітки одразу їли і були у захваті! Педагоги фотографували, питали, як можна зробити таку красу, і як тісто може так пахнути", – розповіла УП мама Злати, Тетяна Ткаченко.
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⚡ У Придністров'ї заявили про вибухи біля будівлі міністерства держбезпеки (МДБ) у Тирасполі.
Держдеп США схвалив продаж Україні боєприпасів епохи Варшавського договору та інших нестандартних боєприпасів на суму 165 мільйонів доларів.
З полону російських окупантів звільнили українського пілота Су-25 Романа Василюка 🙏
У березні його збила ворожа ППО на Донеччині.
Супутники зафіксували появу третього масового поховання цивільного населення в передмістях Маріуполя.
Йдеться про селище Старий Крим, що розташоване за 5 кілометрів від Маріуполя.
У дослідженні російського видання "Медиазона" йдеться, що більшість загиблих в Україні росіян є військовослужбовцями з небагатих регіонів країни.
Зокрема найвищі втрати у Дагестані та Бурятії.
Жителів Москви та Петербурга, де сумарно живе понад 12% населення Росії, у зведеннях з фронту практично немає.
Швеція заперечила свою готовність відновлювати Миколаївщину, про яку президент Зеленський заявив на прес-конференції у столичному метро 🙅♀️
"Боже, якщо я помру молодим, впусти мене в рай, бо в пеклі я побував вже сам"
Художник Олександр Грехов закарбував напис з бронежилета українського бійця в ілюстрації.
Окупанти зайняли Новотошківське на Луганщині 😠
"Захоплювати там було нічого, російські війська взяли випалену землю Новотошківського", – написав у фейсбуці голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За інші населені пункти Гірської громади, до якої входить Новотошківське, тривають бої. Тактика росіян, за словами Гайдая, "рівняти усе із землею".
На Київщину повертається життя 🤞
"Нова пошта" відкрила відділення в Бучі, Ірпені, Макарові та Колонщині. До 15 травня компанія має відновити роботу всіх точок по Київській області.
Внаслідок ранкових ракетних ударів по залізничній інфраструктурі Вінничині 5 людей загинули, 18 отримали поранення.
За оцінками ректорки Національного університету Каразіна в Харкові Тетяна Кагановської, на відбудову зруйнованих ракетами корпусів треба щонайменше 3,5 мільярди гривень.
На другому фото – проект відбудови від дизайнера Івана Огієнка.
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На Великдень росіяни депортували з Маріуполя 149 людей, зокрема 23 дітей.
"Фактично, окупанти не приховують своїх намірів – обмежити в кількості населення Маріуполя, розселити переважно в районі морського порта для забезпечення його обслуговування.
З самого початку ми наголошували, що єдина та головна мета контролю над Маріуполем є доступ до порту як найглибшого на Азовському морі. І облаштування там військової бази. Все це має обслуговувати обмежена кількість населення", – прокоментував воєнний злочин окупантів радник мера міста Петро Андрющенко.
Росіяни збрехали (як завжди) про евакуацію з Маріуполя. Домовленостей про це немає. А раніше окупанти вже обстрілювали коридори, тож вірити їм неможливо.
Тим часом Росія:
🤦 Готується до параду в Москві на честь 77-річчя перемоги у Другій світовій війні, яку називає "Великою вітчизняною". І це в той час, поки російська армія атакує українські міста, намагаючись захопити побільше територій.
🤦 І далі шукає "нацистів" довкола. Зокрема, ФСБ затримала групу, яка нібито "за завданням Служби безпеки України" планувала вбивство путінського пропагандиста Володимира Соловйова. Затримані належать до забороненої в Росії неонацистської терористичної організації "National Socialism/White Power"* ("Націонал-соціалізм/Біла сила, влада").
🇺🇦 Дерусифікація Києва:
- Місцева влада готується перейменувати вулиці, які пов’язані з країною-агресором Росією та її союзником Білоруссю. Таких нарахували вже 279 об’єктів.
Також мають прибрати пам’ятники та пам’ятні знаки, пов’язані з РФ та СРСР – їх у столиці 60.
- Зокрема, до кінця квітня демонтують бронзову скульптуру двох робітників під Аркою дружби народів. Згодом там розберуть і гранітну багатофігурну композицію.
❗Послом США в Україні може стати дипломатка Бріджит Брінк. Її кандидатуру запропонував президент Штатів Джо Байден.
Російський літак йде у напрямку російського корабля! На Харківщині українські захисники знищили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.
📍Маріуполь. Останні новини з блокадного міста:
- Росіяни кажуть, що 25 квітня з 14:00 по Києву не стрілятимуть і дозволять вийти цивільним особам із заводу "Азовсталь".
- Водночас, українська розвідка повідомляє, що Росія не відмовилась від планів застосувати хімічну зброю проти захисників та мирного населення в "Азовсталі".
- Крім того, окупанти стверджують, що гумкоридор нібито діє вже 36 днів. У той час, як за даними української сторони, обстріли не припиняються.
Як Київщина відновлюється після відступу окупантів
Чи вважатимуться вчителі на окупованих територіях колаборантами? Пояснює Мін’юст ⬇
Коротка відповідь: якщо освітяни просто продовжують виконувати свою роботу, то ні.
Водночас понесуть покарання педагоги, які умисно пропагують російські наративи у закладах освіти, підтримують тимчасову окупацію та навчають дітей за російською програмою.
УП поговорила зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Що він розповів?
❓Що відбувалося за зачиненими дверима Офісу президента 24 лютого:
"Ми говорили багато, але головний тон задавав президент, і всі орієнтувалися на нього. Він був мегавпевнений у собі.
Було обговорено, що ми всі залишаємося тут, якщо треба буде, візьмемо автомати в руки і будемо боронити свою країну. Значить доля та історія подарували цей шанс нам зібратися разом."
❓На кого готувались замахи:
"У мене є інформація по трьох народних депутатах. Є інформація, що по них були якісь чи замовлення, чи ще щось.
Думаю, що в завдання, яке ставилося – прибрати керівництво держави, комплексно входили всі. Звичайно, першою мішенню був президент."
❓Чи є механізм позбавлення депутатського мандату Віктора Медведчука:
"У статті 81 Конституції чітко передбачені сім випадків позбавлення народного депутата його мандата. Одним із таких пунктів є вирок у кримінальній справі, який вступив у законну силу. Якщо ми отримаємо вирок, безперечно, ми припинимо його діяльність як народного депутата.
Крім цього, він може і сам написати заяву про дострокове припинення депутатських повноважень. Є низка інших варіантів, які передбачені Конституцією України.
По-іншому ми вчинити не можемо, бо це буде неконституційно."
❓Скільки депутатів виїхали з України завчасно:
"Мені здається, що більше десяти народних депутатів."
Читайте повністю: Руслан Стефанчук: Ми домовилися, що залишаємося тут. І, якщо буде потрібно, візьмемо в руки автомати
❗Через ранкові атаки Росії затримуються щонайменше 30 потягів. Перелік рейсів, які затримуються, читайте тут.
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель: "Зупинка імпорту нафти і газу або каральний тариф були б важливі, щоб чинити тиск на Путіна і посадити його за стіл переговорів. Але на цей момент у нас в ЄС немає єдиної позиції з цього питання."
Наслідки ранкових ворожих ракетних ударів:
📍Львівщина. Вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне", рятувальники гасять пожежу. Інформації щодо постраждалих станом на цю годину немає.
📍Вінниччина. Від атакою були міста Жмеринка і Козятин. Є загиблі та поранені. Наразі ведуться рятувальні роботи.
Нове звернення Зеленського. Головне з нього:
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Росія "привітала" Україну з Великоднем повітряною загрозою майже по всій нашій державі, ракетним ударом по Полтавській області, ракетними ударами по Кременчуку. Для чого був потрібен цей удар у Великдень? Немає такої військової загрози, від якої це могло б убезпечити Росію.
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Не християни люди, які вкотре відмовилися відкрити гуманітарні коридори з Маріуполя. Не християни люди, які знімали в окупованих районах України пропагандистські репортажі про роздачу нібито гуманітарних пасхальних наборів.
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Російська армія зробила цей Великдень червоним не тільки формально в календарі, а й червоним від крові. Християни такого б не зробили, маючи можливість встановити мир.
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Збройні Сили України стримують атаки російських військ на ключових напрямках. У Харківській області – на Ізюмському напрямку, на Донбасі – особливо біля Попасної, в Маріуполі, де триває опір захисників міста, у південних районах, де окупанти намагаються перейти в наступ.
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В окупованих районах або вже настала гуманітарна катастрофа, або залишається дуже мало часу до неї. Не вистачає базових продуктів, не вистачає ліків. У людей немає засобів для нормального існування, немає елементарної безпеки. Немає всього того, що було до 24 лютого.
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Допомога Україні була питанням номер один на переговорах з представниками Сполучених Штатів Америки, які вчора прибули у Київ, – Держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном.
Узгодили з американською стороною подальші кроки для зміцнення Збройних Сил України, задоволення всіх пріоритетних потреб нашої армії. Серед іншого це стосується й підготовки до великої міністерської зустрічі в Німеччині у вівторок – зберуться сорок міністрів оборони держав-партнерів.
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Ми однаково зі Сполученими Штатами розуміємо: коли демократія виграє в одній країні, вона виграє в усьому світі. Коли свободу захищають в одній країні, її захищають в усьому світі.
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Зростання цін на продовольство вже досягло критичного рівня у багатьох країнах. Але це тільки початок. Якщо Росія не почне шукати мир, питання продовольчої безпеки в багатьох країнах перетвориться на питання фізичного виживання мільйонів людей, а отже, й стабільності державних систем.
❗3 818 мирних жителів уже загинуло. Понад 4 тисячі людей поранено. Це жертви російської війни в Україні.
Російські війська завдали двох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі на Рівненщині, загиблих та травмованих немає, повідомив голова ОВА Віталій Коваль.
🚞 Голова Укрзалізниці Олександр Камишін повідомив про обстріл 5 залізничних станцій в центральній та західній частинах України сьогодні вранці.
Як мінімум 16 пасажирських поїздів будуть затримані. Також є постраждалі.
Ситуація в регіонах станом на 8.00:
Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.
Полтавщина: вчора ввечері 9 ракет ударили по Кременчуцькому НПЗ і Кременчуцькій ТЕЦ. Одна людина загинула, 7 постраждали. Всі пожежі локалізовані. Майже всі райони міста —без гарячої води.
На Дніпропетровщині кілька повітряних тривог за ніч. Опівночі окупанти обстріляли з ураганів Широківську громаду, що межує з Херсонщиною. Попали по околицям. Попередньо, ніхто не постраждав.
Харків: обстріли із артилерії крайніх житлових кварталів міста вночі продовжилися. Інформація про постраждалих ще уточнюється, на ранок відомо про одного постраждалого.
По області на Великдень протягом дня бути активні обстріли Чугуєва, Золочева та населених пунктів районів.
Протягом доби по області 2 людини загинули, 11 поранені.
Луганщина: вся область — під потужними обстрілами росіян. Згоріли три багатоповерхівки та чотири приватних будинки. Через ворожий вогонь потрапили в ДТП або зайнялися декілька автомобілів, зокрема вантажних. Російська армія вже втретє влучила в нафтопереробний завод в Лисичанську.
Донеччина: щільні обстріли населених пунктів вздовж лінії розмежування. Як наслідок — 5 загиблих цивільних, серед яких - двоє дітей.
З ночі обстріли тривають у Мар'їнській ТГ, Торецькій, поблизу Авдіївки і Лиману.
На ранок відомо про щонайменше одного загиблого та 4 поранених цивільних — у Лимані, у селищах Шандриголове і Середнє.
Маріуполь: без змін. Місто в блокаді. Українські військові утоимують Азовсталь.
Херсонщина: ситуація в області напружена. Росіяни здійснюють обстріл населених пунктів області та в бік сусідніх областей. Херсонщина — на межі гуманітарної катастрофи.
Миколаївська: обстріл с.Шевченкове, в результаті якого сталася пожежа приватних господарських будівель в данному сели. Наразі триває повітряна тревога
Оборонці Маріуполя виснажили російські підрозділи — розвідка Британії
Росія досягла невеликих успіхів у деяких областях з того часу, як сфокусувалася на повній окупації Донбасу. Однак без достатніх засобів тилового та бойового забезпечення про значний прорив говорити поки що рано
Рішення Росії оточити, а не атакувати "Азовсталь" означає, що багато підрозділів змушені залишитися в Маріуполі і не можуть бути передислоковані. Українські захисники міста також виснажили багато російських підрозділів та знизили їхню боєздатність.
Міноборони РФ запропонувало, щоб компенсаційні виплати сім'ям загиблих військовослужбовців контролювали військові, а не цивільні чиновники. Ймовірно, це продиктовано бажанням приховати від місцевого населення справжні масштаби втрат.
🇺🇦 Оперативна інформація станом на ранок 25.04.2022 щодо російського вторгнення
🔥Сили оборони України завдають противнику значних втрат. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито сім атак ворога та знищено:
❌ 13 танків;
❌ 3 артилерійські системи;
❌ 17 одиниць броньованої техніки;
❌ 4 бойові броньовані машини;
❌ 18 одиниць автомобільної техніки;
❌ 4 паливозаправника;
❌ 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
❗️ У Вінницькій області пролунали вибухи. Вінницька міська рада підтверджує вибухи на території області
❗️ На Львівщині працює ППО
❗️ На Рівненщині також чутно вибухи
🐶"Укрпошта" анонсувала випуск нової марки, де буде зображений знаменитий Песик Патрон, який зараз працює над розмінуванням у Київській області
🇺🇸🇺🇦 У Києві президент Зеленський прийняв держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна.
💸 Блінкен і Остін в ході закритого візиту до Києва оголосили про виділення нової військової допомоги — 322 мільйонів доларів готівкою для самостійного придбання поставок, повідомляють західні агенції з посиланням на джерела.
Таким чином, загальна сума американської військової допомоги Україні збільшується до 3,7 мільярда доларів з моменту російського вторгнення
⚠️ У багатьох областях України — повітряна тривога. Слідкуйте за оновленнями від місцевої влади
Оперативна інформація станом на 06.00 від Генштабу ЗСУ:
- На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують обстріли із ствольної артилерії та РСЗВ по населених пунктах Харків, Карасівка, Прудянка та Корорбочкіно.
- На напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ ворог намагався провести штурмові дії, успіху не мав, здійснював обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка
- На Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснював артилерійські обстріли позицій ЗСУ. У Маріуполі ворог завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ на території заводу "Азовсталь". Веде штурмові дії населеного пункту Попасна
- На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював позиції наших військ в районах населених пунктів Князівка та Миколаївка
- Сили оборони України завдають противнику значних втрат. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 7 атак ворога, знищено 13 танків, 3 артсистеми, 17 одиниць броньованої техніки, 4 ББМ та 18 одиниць автотехніки і 4 паливозаправника. Підрозділами ППО було збито три БПЛА "Орлан-10"
У Харківській області окупанти вивезли один із заводів у Росію, а у приміщеннях облаштували концтабір і катівню.
🔥 У Брянську Російської Федерації сталася пожежа на нафтобазі, жителі міста повідомляють, що цьому передували вибухи.
Доброго ранку!
Підбірка світових новин:
- Президент США Джо Байден обіцяє, що Америка і надалі підтримуватиме народ України у його боротьбі проти російського агресора.
- Болгарія розгляне можливість закупівлі української електроенергії.
- У МВФ вважають, що українські біженці можуть допомогти Європі подолати дефіцит робочої сили.
- У Великій Британії обіцяють підтримувати України до її перемоги у війні з Росією.
- Політик керівної партії Німеччини поставив під сумнів масштаб воєнних злочинів РФ в Україні. На його думку, 410 вбитих мирних жителів Бучі – недостатньо висока цифра, щоб називати це геноцидом.
- Литва закликає ЄС запровадити санкції щодо патріарха Кирила.