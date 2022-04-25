Начался третий месяц полномасштабной войны в Украине. ОНЛАЙН

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Цитати з вечірнього звернення Володимира Зеленського

🔻Сьогодні почався вже третій місяць нашої війни за незалежність.

🔻Всі у світі – і навіть ті, хто нас не підтримує відкрито – погоджуються, що саме в Україні зараз вирішується доля Європи, доля глобальної безпеки, доля демократичної системи.

🔻За два місяці вони використали проти нас більше тисячі ста ракет. Незліченну кількість авіабомб, артилерії. (...) Частину українських міст і громад знищили просто до каміння. Але так нічого і не досягли. І не досягнуть.

🔻Херсон, Каховка, Мелітополь, Дніпрорудне, Енергодар та інші наші міста, куди російські окупанти тимчасово зайшли, так і не підкорилися їм. Люди показали своїм протестом, своїм ставленням до окупантів, що Україна обовʼязково переможе.

🔻Росія хоче розіграти десь на нашій землі бутафорський "референдум"? Якщо навіть і спробують, це буде так само ганебно, як і все інше, що "накреативили" в москві для окупації України.

🔻За два місяці бойових дій 9 781 захисник України був відзначений державними нагородами. Звання Герой України присвоєно 142-м нашим захисникам.

🔻Ця війна стала по-справжньому народною для України. І показала, що на всій нашій території – від сходу до заходу, від півночі до півдня – українська ідея однаково сильна, однаково всенародна.

🔻Станом на цей час вдалося деокупувати вже 931 населений пункт. Ще багато міст і громад перебувають під тимчасовим контролем російської армії. Але я не маю сумнівів, що це лише питання часу, коли ми звільнимо нашу землю.

🔻За два місяці створена глобальна антивоєнна коаліція. Проти Росії вже введені санкції, які забрали у неї майбутнє. Україна отримує допомогу від десятків країн.

🔻Максимально прискорюємо наш рух в Європейський Союз.

🔻Вже зараз ми створюємо необхідну базу для відновлення України. Це міжнародні домовленості різного рівня, це створення спеціальних фондів для відбудови нашої держави.

🔻Підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені ще 269 військовослужбовців ЗСУ та 9 військовослужбовців Головного управління розвідки.