Оккупанты уже учредили медаль за захват Мариуполя

Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин учредил "медаль" "За освобождение Мариуполя".

Источник: Пушилин и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

​Прямая речь Пушилина: "Считаю целесообразным учредить медаль "За освобождение Мариуполя" и вручать ее военнослужащим, особо отличившимся в боях за этот город".

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Детали: Главарь боевиков заявил, что во время захвата Мариуполя россиянами "наблюдались массовые проявления героизма" оккупантов. И якобы российские захватчики "получили немало благодарностей за спасение от признательных мариупольцев".

Медаль оккупантов датирована 21 апреля. Именно в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу наврал президенту страны-агрессора Владимиру Путину об "освобождении Мариуполя", но потом добавил, что в городе остаются "более двух тысяч" украинских защитников.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты пытаются создать "иллюзию контроля города" и "псевдореальность".

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По словам Андрющенко, в то время, когда Пушилин учреждает медаль "за взятие Мариуполя", вся незаконная администрация города от оккупантов работает не в Мариуполе, а в Мангуше в помещении бывшей районной администрации.

А псевдомэр и его "команда трупожеров" появляются в городе исключительно с охраной из военных для фотографий и видеороликов об "улучшениях".

Почему это важно: Защитники Мариуполя оказывают героическое сопротивление врагу. Несмотря на то, что "азовцы" и морпехи находятся в очень тяжелом положении, они продолжают уничтожать вражескую технику и живую силу оккупнатов.

Россия рассчитывала захватить ключевые города и Украину в целом через несколько дней после нападения. Идущие в наступление оккупанты сразу везли с собой парадную военную форму с нацепленными медалями. Целую кучу такой одежды захватчиков обнаружили в одном из арендованных гаражей в Ирпене под Киевом. Из Киевской области оккупантов выгнали.

А в Сумах защитники Украины захватили российский парадный танк. По бокам вражеской техники были нарисованы георгиевские ленты, а наверху стоял российский флаг. Сумщина тоже держит оборону.

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