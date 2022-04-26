Оккупанты уже учредили медаль за захват Мариуполя
Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин учредил "медаль" "За освобождение Мариуполя".
Источник: Пушилин и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram
Прямая речь Пушилина: "Считаю целесообразным учредить медаль "За освобождение Мариуполя" и вручать ее военнослужащим, особо отличившимся в боях за этот город".
Детали: Главарь боевиков заявил, что во время захвата Мариуполя россиянами "наблюдались массовые проявления героизма" оккупантов. И якобы российские захватчики "получили немало благодарностей за спасение от признательных мариупольцев".
Медаль оккупантов датирована 21 апреля. Именно в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу наврал президенту страны-агрессора Владимиру Путину об "освобождении Мариуполя", но потом добавил, что в городе остаются "более двух тысяч" украинских защитников.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты пытаются создать "иллюзию контроля города" и "псевдореальность".
По словам Андрющенко, в то время, когда Пушилин учреждает медаль "за взятие Мариуполя", вся незаконная администрация города от оккупантов работает не в Мариуполе, а в Мангуше в помещении бывшей районной администрации.
А псевдомэр и его "команда трупожеров" появляются в городе исключительно с охраной из военных для фотографий и видеороликов об "улучшениях".
Почему это важно: Защитники Мариуполя оказывают героическое сопротивление врагу. Несмотря на то, что "азовцы" и морпехи находятся в очень тяжелом положении, они продолжают уничтожать вражескую технику и живую силу оккупнатов.
Россия рассчитывала захватить ключевые города и Украину в целом через несколько дней после нападения. Идущие в наступление оккупанты сразу везли с собой парадную военную форму с нацепленными медалями. Целую кучу такой одежды захватчиков обнаружили в одном из арендованных гаражей в Ирпене под Киевом. Из Киевской области оккупантов выгнали.
А в Сумах защитники Украины захватили российский парадный танк. По бокам вражеской техники были нарисованы георгиевские ленты, а наверху стоял российский флаг. Сумщина тоже держит оборону.
Предыстория:
- Мариуполь с 1 марта находится в осаде. 12 апреля часть морских пехотинцев смогла прорваться с завода имени Ильича к бойцам полка "Азов" на заводе "Азовсталь", часть попала в плен.
- Российская армия наносит удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами. 19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") сообщил, что завод "Азовсталь" уничтожен практически полностью, бойцы вытаскивают людей из-под завалов.
- 19 апреля Минобороны России по меньшей мере в третий раз предложило украинским защитникам, находящимся на "Азовстали", сложить оружие и сдаться.
- Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына) призвал иностранные государства срочно провести "экстракцию" из Мариуполя – вывезти несколько сотен военных и гражданских из "Азовстали" в безопасное место, чтобы спасти от россиян.
- 20 апреля стало известно, что военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии успешно провели спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод "Азовсталь".
- Главное управление разведки Минобороны 25 апреля заявило, что Россия не отказалась от планов применения химического оружия против украинских защитников и мирного населения, находящихся на территории завода "Азовсталь".
- Президент Владимир Зеленский утверждает, что украинским силам пока недостает средств для проведения военной операции по деблокированию Мариуполя.