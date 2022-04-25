В Раде объяснили, как можно забрать мандат у Медведчука
У кума Владимира Путина главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука могут забрать депутатский мандат или после приговора суда или, если он сам напишет заявление о сложении полномочий.
Источник: глава ВРУ Руслан Стефанчук в интервью "Украинской правде"
Прямая речь: "В статье 81 Конституции четко предусмотрены семь случаев лишения народного депутата его мандата. Одним из таких пунктов является приговор по уголовному делу, вступивший в законную силу. Если мы получим приговор, безусловно, мы прекратим его деятельность как народного депутата.
Кроме того, он может и сам написать заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.
По-другому мы поступить не можем, потому что это будет неконституционно. Но я еще раз предполагаю, что в ближайшее время для этого может стать приговор по уголовному делу".
Что предшествовало: Первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко в эфире всеукраинского телемарафона объяснил, что пока нет конституционных оснований для лишения статуса народного депутата Виктора Медведчука, которого задержали по обвинениям в государственной измене.
Предыстория:
- 12 апреля сотрудники Службы безопасности задержали народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука при попытке бежать в Россию, надев камуфляж военнослужащих Вооруженных сил Украины.
- По словам главы СБУ Ивана Баканова, Медведчука ждет допрос, судебный процесс и заключение за государственную измену.
- С мая 2021 Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Впоследствии в октябре добавилось еще одно подозрение – в госизмене и содействии деятельности террористической организации. За 5 дней до российского наступления жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь. Затем опубликовала видео из Москвы.
- За несколько суток до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, возле имения Медведчука в Киеве заметили активное движение минивэнов и автомобилей, вывозивших личные вещи кума Путина. 27 февраля правоохранители подтвердили журналистам, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
- 14 апреля, по ходатайству следователей ГБР, суд арестовал 154 имущественных объекта Медведчука и его жены Оксаны Марченко, в том числе 23 дома, 24 автомобиля, 30 земельных участков, 32 квартиры и т.д.