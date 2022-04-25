В Раде объяснили, как можно забрать мандат у Медведчука

У кума Владимира Путина главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука могут забрать депутатский мандат или после приговора суда или, если он сам напишет заявление о сложении полномочий.

Источник: глава ВРУ Руслан Стефанчук в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "В статье 81 Конституции четко предусмотрены семь случаев лишения народного депутата его мандата. Одним из таких пунктов является приговор по уголовному делу, вступивший в законную силу. Если мы получим приговор, безусловно, мы прекратим его деятельность как народного депутата.

Кроме того, он может и сам написать заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

По-другому мы поступить не можем, потому что это будет неконституционно. Но я еще раз предполагаю, что в ближайшее время для этого может стать приговор по уголовному делу".

Что предшествовало: Первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко в эфире всеукраинского телемарафона объяснил, что пока нет конституционных оснований для лишения статуса народного депутата Виктора Медведчука, которого задержали по обвинениям в государственной измене.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: