Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Раде объяснили, как можно забрать мандат у Медведчука

Роман Кравец, Валентина РоманенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 13:37

У кума Владимира Путина главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука могут забрать депутатский мандат или после приговора суда или, если он сам напишет заявление о сложении полномочий.

Источник: глава ВРУ Руслан Стефанчук в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "В статье 81 Конституции четко предусмотрены семь случаев лишения народного депутата его мандата. Одним из таких пунктов является приговор по уголовному делу, вступивший в законную силу. Если мы получим приговор, безусловно, мы прекратим его деятельность как народного депутата.

Кроме того, он может и сам написать заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

По-другому мы поступить не можем, потому что это будет неконституционно. Но я еще раз предполагаю, что в ближайшее время для этого может стать приговор по уголовному делу".

Что предшествовало: Первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко в эфире всеукраинского телемарафона объяснил, что пока нет конституционных оснований для лишения статуса народного депутата Виктора Медведчука, которого задержали по обвинениям в государственной измене.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 12 апреля сотрудники Службы безопасности задержали народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука при попытке бежать в Россию, надев камуфляж военнослужащих Вооруженных сил Украины.
  • По словам главы СБУ Ивана Баканова, Медведчука ждет допрос, судебный процесс и заключение за государственную измену.
  • С мая 2021 Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Впоследствии в октябре добавилось еще одно подозрение – в госизмене и содействии деятельности террористической организации. За 5 дней до российского наступления жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь. Затем опубликовала видео из Москвы.
  • За несколько суток до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, возле имения Медведчука в Киеве заметили активное движение минивэнов и автомобилей, вывозивших личные вещи кума Путина. 27 февраля правоохранители подтвердили журналистам, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
  • 14 апреля, по ходатайству следователей ГБР, суд арестовал 154 имущественных объекта Медведчука и его жены Оксаны Марченко, в том числе 23 дома, 24 автомобиля, 30 земельных участков, 32 квартиры и т.д.

Темы: МедведчукВерховная Рада
Главное сегодня

фотоПохищенную оккупантами дочь погибшего в Мариуполе чемпиона Украины вернули дедушке

Херсон: оккупанты назначили своих "председателя ОГА" и "мэра"

В Беларуси проходит совместная с россиянами тренировка военно-воздушных сил и ПВО

видеоВ центре Киева начали сносить советский монумент "дружбы народов"

Эрдоган и Путин обсудили войну

S&P: Экономика России вернется к уровням 2021 года за 10 лет, Украины – за 5 лет

Все новости...
Медведчук
У Рады до приговора суда нет возможности лишить Медведчука мандата – Корниенко
Рада лишила Медведчука должности и продлила военное положение
Пасынок Медведчука нанял полицию охранять его дом – Bihus.Info
Последние новости
17:57
Больше всего с конца февраля: Минфин продал военных облигаций на 13 миллиардов
17:52
Украина осуждает попытки РФ втянуть Приднестровье в войну
17:46
Россия угрожает атаковать Киев в случае ударов Украины по объектам в РФ
17:42
Радиация на ЧАЭС "аномальная" после оккупации россиянами - МАГАТЭ
17:25
Помогли компаниям Медведчука нажиться на импорте дистиллята: подозрение 10 таможенникам
17:17
Руководитель ДТЭК Ахметова: У нас больше нет активов в России
17:16
Возле Запорожья сбили российскую ракету
16:51
В Литве говорят, что у них еще есть оружие, которое могут передать Украине
16:47
В Совбезе РФ мечтают, что Украина распадется на несколько государств
16:46
Украина получила официальный статус в европейской энергосистеме ENTSO-E
Все новости...