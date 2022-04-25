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В Раде объяснили, как можно забрать мандат у Медведчука

Роман Кравец, Валентина РоманенкоПонедельник, 25 апреля 2022, 13:37
В Раде объяснили, как можно забрать мандат у Медведчука

У кума Владимира Путина главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука могут забрать депутатский мандат или после приговора суда или, если он сам напишет заявление о сложении полномочий.

Источник: глава ВРУ Руслан Стефанчук в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "В статье 81 Конституции четко предусмотрены семь случаев лишения народного депутата его мандата. Одним из таких пунктов является приговор по уголовному делу, вступивший в законную силу. Если мы получим приговор, безусловно, мы прекратим его деятельность как народного депутата.

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Кроме того, он может и сам написать заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий.

По-другому мы поступить не можем, потому что это будет неконституционно. Но я еще раз предполагаю, что в ближайшее время для этого может стать приговор по уголовному делу".

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Что предшествовало: Первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко в эфире всеукраинского телемарафона объяснил, что пока нет конституционных оснований для лишения статуса народного депутата Виктора Медведчука, которого задержали по обвинениям в государственной измене.

Предыстория:

  • 12 апреля сотрудники Службы безопасности задержали народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука при попытке бежать в Россию, надев камуфляж военнослужащих Вооруженных сил Украины.
  • По словам главы СБУ Ивана Баканова, Медведчука ждет допрос, судебный процесс и заключение за государственную измену.
  • С мая 2021 Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Впоследствии в октябре добавилось еще одно подозрение – в госизмене и содействии деятельности террористической организации. За 5 дней до российского наступления жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь. Затем опубликовала видео из Москвы.
  • За несколько суток до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, возле имения Медведчука в Киеве заметили активное движение минивэнов и автомобилей, вывозивших личные вещи кума Путина. 27 февраля правоохранители подтвердили журналистам, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
  • 14 апреля, по ходатайству следователей ГБР, суд арестовал 154 имущественных объекта Медведчука и его жены Оксаны Марченко, в том числе 23 дома, 24 автомобиля, 30 земельных участков, 32 квартиры и т.д.

Темы: МедведчукВерховная Рада
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