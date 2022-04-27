В ОП прогнозируют усиление "демилитаризации" приграничных районов РФ

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что интенсивность "демилитаризации" России в приграничных с Украиной районах будет расти в ближайшие недели.

Источник: Подоляк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Интенсивность войны очень велика… Безусловно, такая интенсивность конфликта будет точно отображаться на приграничных районах РФ.

Там будут стремительно расти панические настроения, там будут появляться конфликтные ситуации, там будут взрываться склады, и это будет только и только углубляться. И интенсивность демилитаризации РФ, особенно в приграничных районах, по моему мнению, в последующие недели будет только существенно возрастать.

И это будет вызывать, наконец, у россиян вопрос: "А что же мы делаем в Украине? Почему мы там два месяца убиваем людей так массово и какую цену мы готовы за это заплатить?". И эти склады, эти ГСМ, эти базы топлива – это будет следствие, это будут долговые выплаты, которые Россия начинает платить за войну".

Что предшествовало: Ранее Подоляк назвал "абсолютно естественным, природный процессом" и "божественным вмешательством в дела грешников" взрывы в Белгородской, Воронежской и Курской областях РФ.

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