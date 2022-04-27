В ОП прогнозируют усиление "демилитаризации" приграничных районов РФ
Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что интенсивность "демилитаризации" России в приграничных с Украиной районах будет расти в ближайшие недели.
Источник: Подоляк в эфире телемарафона
Прямая речь: "Интенсивность войны очень велика… Безусловно, такая интенсивность конфликта будет точно отображаться на приграничных районах РФ.
Там будут стремительно расти панические настроения, там будут появляться конфликтные ситуации, там будут взрываться склады, и это будет только и только углубляться. И интенсивность демилитаризации РФ, особенно в приграничных районах, по моему мнению, в последующие недели будет только существенно возрастать.
И это будет вызывать, наконец, у россиян вопрос: "А что же мы делаем в Украине? Почему мы там два месяца убиваем людей так массово и какую цену мы готовы за это заплатить?". И эти склады, эти ГСМ, эти базы топлива – это будет следствие, это будут долговые выплаты, которые Россия начинает платить за войну".
Что предшествовало: Ранее Подоляк назвал "абсолютно естественным, природный процессом" и "божественным вмешательством в дела грешников" взрывы в Белгородской, Воронежской и Курской областях РФ.
Предыстория:
- Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков под утро 27 апреля сообщил, что в 3:35 он "проснулся от громкого звука, похожего на взрыв". Потом он выяснил, что в районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов. Пострадавших среди мирного населения нет. Повреждений жилых построек и домов нет.
- Поздже губернатор Курской области Российской Федерации Роман Старовойт заявил, что в ночь на 27 апреля жители Курска слышали "хлопки" – якобы сработала противовоздушная оборона.
- Также два взрыва зафиксировали в одном из микрорайонов Воронежа в России.
- 26 апреля в Минобороны России второй раз пригрозили ударами по "центрам принятия решений" в Киеве в случае, если Украина будет атаковать объекты на территории РФ.