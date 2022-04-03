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НАТО готово быстро предоставить членство Финляндии и Швеции

Воскресенье, 3 апреля 2022, 20:28

Если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, альянс способен очень быстро принять их.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление в эфире телеканала CNN сделал генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы ведем хороший диалог с политическими лидерами Финляндии... и со Швецией. Конечно, решать им, но если они подадут заявки, их одобрят все 30 союзников по НАТО. Мы найдем способы, как быстро это сделать", - заявил он.

Напомним, накануне Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что любое решение о членстве страны в НАТО должно быть принято быстро и лучше - этой весной.

На фоне войны в Украине поддержка членства Финляндии резко возросла, а целевая группа во главе с министром иностранных дел изучает пути укрепления национальной безопасности, включая возможное членство в НАТО.

28 марта президент Финляндии Саули Нииностио обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом "принципы и процедуры" принятия в Альянс новых членов.

Сходной позиции придерживаются и в Швеции.

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Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, еще в начале марта заявлявшая о неприемлемости вступления в НАТО, теперь утверждает, что вторжение России в Украину коренным образом изменило ситуацию в Европе, в результате чего членство в НАТО стало вполне приемлемым для Швеции.

Темы: НАТОШвейцарияФинляндия
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