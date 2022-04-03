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Житель Закарпатья продавал мужчинам справки для выезда за границу по 20 тысяч евро

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 20:33
иллюстративное фото ГПСУ

Житель Закарпатья продавал военнообязанным мужчинам за 20 тысяч евро справки для выезда за границу.

Источник: МВД

Дословно: "В рамках открытого уголовного производства установлено, что преступник производил справки военно-врачебной комиссии о непригодности к прохождению военной службы без фактического прохождения лицом необходимых обследований.

За свои услуги злоумышленник брал по 20 тысяч евро с каждого клиента".

Детали: Организатора схемы разоблачили сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы, Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины при процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры.

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Темы: Закарпатьеграницавойна
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