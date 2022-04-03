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Житель Закарпатья продавал мужчинам справки для выезда за границу по 20 тысяч евро

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 20:33
Житель Закарпатья продавал мужчинам справки для выезда за границу по 20 тысяч евро
иллюстративное фото ГПСУ

Житель Закарпатья продавал военнообязанным мужчинам за 20 тысяч евро справки для выезда за границу.

Источник: МВД

Дословно: "В рамках открытого уголовного производства установлено, что преступник производил справки военно-врачебной комиссии о непригодности к прохождению военной службы без фактического прохождения лицом необходимых обследований.

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За свои услуги злоумышленник брал по 20 тысяч евро с каждого клиента".

Детали: Организатора схемы разоблачили сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы, Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины при процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры.

Темы: Закарпатьеграницавойна
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