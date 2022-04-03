Житель Закарпатья продавал мужчинам справки для выезда за границу по 20 тысяч евро
Воскресенье, 3 апреля 2022, 20:33
Житель Закарпатья продавал военнообязанным мужчинам за 20 тысяч евро справки для выезда за границу.
Источник: МВД
Дословно: "В рамках открытого уголовного производства установлено, что преступник производил справки военно-врачебной комиссии о непригодности к прохождению военной службы без фактического прохождения лицом необходимых обследований.
За свои услуги злоумышленник брал по 20 тысяч евро с каждого клиента".
Детали: Организатора схемы разоблачили сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы, Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины при процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры.
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