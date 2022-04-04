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Зеленский выступил на церемонии Grammy: Расскажите нашу историю в песнях

Евгений КизиловПонедельник, 4 апреля 2022, 07:09
фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский в ночь на понедельник, 4 апреля, выступил с видеообращением к участникам и зрителям церемонии вручения музыкальной награды Grammy, призвав поддержать Украину в войне против России "любым способом". 

Источник: Deutsche Welle, The New York Times

Прямая речь: "Что представляет собой самый сильный контраст к музыке? Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наполните тишину вашей музыкой. Сделайте это сегодня, чтобы рассказать нашу историю. Поддержите нас, как только можете. Любым способом, только не молчанием…

Украинские музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют для раненых в госпиталях, даже для тех, кто не может их услышать. Но музыка все равно прорвется и будет услышана".

Детали: Выступление Зеленского показали на двух огромных экранах, висящих на сцене. Обращался он на английском языке.

После обращения Зеленского американский певец Джон Роджер Стивенс, известный как Джон Ледженд, дуэтом с украинской певицей Микой Ньютон исполнили композицию, посвященную Украине. Аккомпанировала им бандурист из Одессы Сюзанна Иглидан.

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Во время их выступления на сцену вышла украинская поэтесса Любовь Якимчук и продекламировала свои стихи.

Справка: Grammy – самая престижная в мире награда за успехи в музыке. В 2022 году она вручается в 64-й раз. Изначально планировалось провести церемонию награждения 31 января, однако из-за распространения коронавируса ее перенесли.

Темы: Зеленскийкультуравойнамир
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