Зеленский выступил на церемонии Grammy: Расскажите нашу историю в песнях

Президент Владимир Зеленский в ночь на понедельник, 4 апреля, выступил с видеообращением к участникам и зрителям церемонии вручения музыкальной награды Grammy, призвав поддержать Украину в войне против России "любым способом".

Источник: Deutsche Welle, The New York Times

Прямая речь: "Что представляет собой самый сильный контраст к музыке? Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наполните тишину вашей музыкой. Сделайте это сегодня, чтобы рассказать нашу историю. Поддержите нас, как только можете. Любым способом, только не молчанием…

Украинские музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют для раненых в госпиталях, даже для тех, кто не может их услышать. Но музыка все равно прорвется и будет услышана".

Детали: Выступление Зеленского показали на двух огромных экранах, висящих на сцене. Обращался он на английском языке.

President Zelenskyy just addressed the #GRAMMYs broadcast from Ukraine. pic.twitter.com/VjPSK5tqvR