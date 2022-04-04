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Зеленский выступил на церемонии Grammy: Расскажите нашу историю в песнях

Евгений КизиловПонедельник, 4 апреля 2022, 07:09
Зеленский выступил на церемонии Grammy: Расскажите нашу историю в песнях
фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский в ночь на понедельник, 4 апреля, выступил с видеообращением к участникам и зрителям церемонии вручения музыкальной награды Grammy, призвав поддержать Украину в войне против России "любым способом". 

Источник: Deutsche Welle, The New York Times

Прямая речь: "Что представляет собой самый сильный контраст к музыке? Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наполните тишину вашей музыкой. Сделайте это сегодня, чтобы рассказать нашу историю. Поддержите нас, как только можете. Любым способом, только не молчанием…

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Украинские музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют для раненых в госпиталях, даже для тех, кто не может их услышать. Но музыка все равно прорвется и будет услышана".

Детали: Выступление Зеленского показали на двух огромных экранах, висящих на сцене. Обращался он на английском языке.

После обращения Зеленского американский певец Джон Роджер Стивенс, известный как Джон Ледженд, дуэтом с украинской певицей Микой Ньютон исполнили композицию, посвященную Украине. Аккомпанировала им бандурист из Одессы Сюзанна Иглидан.

Во время их выступления на сцену вышла украинская поэтесса Любовь Якимчук и продекламировала свои стихи.

Справка: Grammy – самая престижная в мире награда за успехи в музыке. В 2022 году она вручается в 64-й раз. Изначально планировалось провести церемонию награждения 31 января, однако из-за распространения коронавируса ее перенесли.

Темы: Зеленскийкультуравойнамир
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