Зеленський виступив на церемонії Grammy: Розкажіть нашу історію в піснях

Президент Володимир Зеленський у ніч на понеділок, 4 квітня, виступив із відеозверненням до учасників та глядачів церемонії вручення музичної нагороди Grammy, закликавши підтримати Україну у війні проти Росії "у будь-який спосіб".

Джерело: Deutsche Welle, The New York Times

Пряма мова: "Що є найсильнішим контрастом до музики? Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Наповніть тишу вашою музикою. Зробіть це сьогодні, щоб розповісти нашу історію. Підтримайте нас, як тільки можете. У будь-який спосіб, тільки не мовчанням…

Українські музиканти носять бронежилети замість смокінгів. Вони співають для поранених у шпиталях, навіть для тих, хто не може їх почути. Але музика все одно прорветься і буде почута".

Деталі: Виступ Зеленського показали на двох величезних екранах, встановлених на сцені. Звертався він англійською мовою.

President Zelenskyy just addressed the #GRAMMYs broadcast from Ukraine. pic.twitter.com/VjPSK5tqvR