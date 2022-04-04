Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський виступив на церемонії Grammy: Розкажіть нашу історію в піснях

Євген КізіловПонеділок, 4 квітня 2022, 07:09
Зеленський виступив на церемонії Grammy: Розкажіть нашу історію в піснях
фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський у ніч на понеділок, 4 квітня, виступив із відеозверненням до учасників та глядачів церемонії вручення музичної нагороди Grammy, закликавши підтримати Україну у війні проти Росії "у будь-який спосіб". 

Джерело: Deutsche Welle, The New York Times

Пряма мова: "Що є найсильнішим контрастом до музики? Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Наповніть тишу вашою музикою. Зробіть це сьогодні, щоб розповісти нашу історію. Підтримайте нас, як тільки можете. У будь-який спосіб, тільки не мовчанням…

Реклама:

Українські музиканти носять бронежилети замість смокінгів. Вони співають для поранених у шпиталях, навіть для тих, хто не може їх почути. Але музика все одно прорветься і буде почута".

Деталі: Виступ Зеленського показали на двох величезних екранах, встановлених на сцені. Звертався він англійською мовою.

Після звернення Зеленського американський співак Джон Роджер Стівенс, відомий як Джон Ледженд, дуетом із українською співачкою Мікою Ньютон виконали композицію, присвячену Україні. Акомпанувала їм бандуристка з Одеси Сюзанна Іглідан.

Під час їхнього виступу на сцену вийшла українська поетеса Любов Якимчук та продекламувала свої вірші.

Довідка: Grammy – найпрестижніша у світі нагорода за успіхи у музиці. У 2022 році вона вручається в 64-е. Спочатку планувалося провести церемонію нагородження 31 січня, проте через поширення коронавірусу її перенесли.

Теми: Зеленськийкультуравійнасвіт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
Зеленський
Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Останні новини
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
Усі новини...
Реклама: