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Зеленський виступив на церемонії Grammy: Розкажіть нашу історію в піснях

Євген КізіловПонеділок, 4 квітня 2022, 07:09
фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський у ніч на понеділок, 4 квітня, виступив із відеозверненням до учасників та глядачів церемонії вручення музичної нагороди Grammy, закликавши підтримати Україну у війні проти Росії "у будь-який спосіб". 

Джерело: Deutsche Welle, The New York Times

Пряма мова: "Що є найсильнішим контрастом до музики? Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Наповніть тишу вашою музикою. Зробіть це сьогодні, щоб розповісти нашу історію. Підтримайте нас, як тільки можете. У будь-який спосіб, тільки не мовчанням…

Українські музиканти носять бронежилети замість смокінгів. Вони співають для поранених у шпиталях, навіть для тих, хто не може їх почути. Але музика все одно прорветься і буде почута".

Деталі: Виступ Зеленського показали на двох величезних екранах, встановлених на сцені. Звертався він англійською мовою.

Після звернення Зеленського американський співак Джон Роджер Стівенс, відомий як Джон Ледженд, дуетом із українською співачкою Мікою Ньютон виконали композицію, присвячену Україні. Акомпанувала їм бандуристка з Одеси Сюзанна Іглідан.

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Під час їхнього виступу на сцену вийшла українська поетеса Любов Якимчук та продекламувала свої вірші.

Довідка: Grammy – найпрестижніша у світі нагорода за успіхи у музиці. У 2022 році вона вручається в 64-е. Спочатку планувалося провести церемонію нагородження 31 січня, проте через поширення коронавірусу її перенесли.

Теми: Зеленськийкультуравійнасвіт
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