Зеленський виступив на церемонії Grammy: Розкажіть нашу історію в піснях
Президент Володимир Зеленський у ніч на понеділок, 4 квітня, виступив із відеозверненням до учасників та глядачів церемонії вручення музичної нагороди Grammy, закликавши підтримати Україну у війні проти Росії "у будь-який спосіб".
Джерело: Deutsche Welle, The New York Times
Пряма мова: "Що є найсильнішим контрастом до музики? Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Наповніть тишу вашою музикою. Зробіть це сьогодні, щоб розповісти нашу історію. Підтримайте нас, як тільки можете. У будь-який спосіб, тільки не мовчанням…
Українські музиканти носять бронежилети замість смокінгів. Вони співають для поранених у шпиталях, навіть для тих, хто не може їх почути. Але музика все одно прорветься і буде почута".
Деталі: Виступ Зеленського показали на двох величезних екранах, встановлених на сцені. Звертався він англійською мовою.
President Zelenskyy just addressed the #GRAMMYs broadcast from Ukraine. pic.twitter.com/VjPSK5tqvR— NowThis (@nowthisnews) April 4, 2022
Після звернення Зеленського американський співак Джон Роджер Стівенс, відомий як Джон Ледженд, дуетом із українською співачкою Мікою Ньютон виконали композицію, присвячену Україні. Акомпанувала їм бандуристка з Одеси Сюзанна Іглідан.
Freedom @johnlegend Grammy. For the people of Ukraine. Freedom!!!— Johnathan Ford 🇺🇦 (@BreakingNews175) April 4, 2022
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Під час їхнього виступу на сцену вийшла українська поетеса Любов Якимчук та продекламувала свої вірші.
Довідка: Grammy – найпрестижніша у світі нагорода за успіхи у музиці. У 2022 році вона вручається в 64-е. Спочатку планувалося провести церемонію нагородження 31 січня, проте через поширення коронавірусу її перенесли.