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Орбан назвал Зеленского в числе противников своего режима

"Европейская правда"Понедельник, 4 апреля 2022, 07:08

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем выступлении после выборов назвал украинского президента в числе тех, кто мешал повторному избранию его партии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Hungary Today.

"Мы одержали настолько большую победу, что она видна с луны, но точно из Брюсселя. Христианско-демократическая национальная политика победила, и мы должны сказать Брюсселю, что это не прошлое, а будущее", - заявил Орбан.

По его словам, против венгерского режима выстроились большие международные центры власти, но он сказал, что "каждый цент, который они дали венгерским левым, был напрасными деньгами". Похоже, "венгерские левые были худшей инвестицией Джорджа Сороса.

"Эта победа запомнится на всю жизнь, потому что так многие ополчились против нас, в том числе левые дома, левые за рубежом, бюрократы в Брюсселе, все фонды и организации правящей империи, иностранные СМИ, и в конце концов даже украинский президент" - заявил Орбан.

"Весь мир видит, что венгры любят свою страну. Мы посылаем Европе уведомление, что это не прошлое, это будущее. Это будет наше общее европейское будущее", - добавил он.

По данным подсчета более 98% бюллетеней, партия Орбана Фидес (Fidesz) набирает 53,1% голосов.

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Темы: ВенгрияЗеленскиймеждународные отношениявиборы
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