Евросоюз обвинил российские власти в зверствах в Буче и других городах
Европейский Союз обвинил российские власти в совершении зверств на уже освобожденных территориях в Киевской области, ранее находившихся под контролем российских оккупационных войск.
Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в понедельник, сделанном от имени всего Евросоюза, сообщает "Европейская правда".
В заявлении сказано, что ЕС решительно осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами в ряде оккупированных украинских городов, которые сейчас освобождены.
"Убедительные изображения большого количества погибших и жертв среди мирного населения, а также разрушения гражданской инфраструктуры показывают настоящее лицо жестокой захватнической войны, которую Россия ведет против Украины и ее народа. Массовые убийства в городе Буча и других городах Украины будут внесены в список зверств, совершенных на европейской земле.
Российские власти отвечают за эти преступления, совершенные во время фактического контроля над этим районом. Они подпадают под действие международного права оккупации", - говорится в заявлении.
ЕС убежден, что виновники этих военных преступлений и других серьезных нарушений, а также ответственные должностные лица и военные руководители будут привлечены к ответственности.
Европейский Союз поддерживает все меры по обеспечению ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права в Украине со стороны Вооруженных сил РФ, добавляется в заявлении.
"В частности, мы полностью поддерживаем начатое прокурором МКС расследование военных преступлений и преступлений против человечности, а также работу Комиссии по расследованию УВКПЧ. ЕС оказывает помощь Генеральному прокурору Украины и гражданскому обществу в сборе и сохранении улик военных преступлений", - заявил Боррель.
Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник выступил за создание международной комиссии по расследованию событий в Буче и других районах Киевщины, которые он называет геноцидом.
Президент Франции Эммануэль Макрон после зверств в Буче выступил за усиление санкций против России и введение ограничений на импорт российской нефти и угля.
Как сообщалось, послы ЕС обсудят расширение санкций против России, среди которых возможность эмбарго на российские энергоносители.
Предыстория:
- 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.
- 2 апреля Федорук сообщил, что в братских могилах в Буче были похоронены порядка 300 человек, на улицах лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.
- 3 апреля генпрокурор сообщила, что с территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, на экспертизу вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
- По состоянию на утро 4 апреля в освобожденной от оккупантов Буче похоронили 330-340 убитых россиянами гражданских.
- Президент Польши Анджей Дуда сказал, что снимки из Бучи опровергают, что компромисс нужно искать любой ценой, а представитель Госдепартамента США Нед Прайс анонсировал новые санкции против РФ.