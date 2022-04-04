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Евросоюз обвинил российские власти в зверствах в Буче и других городах

"Европейская правда"Понедельник, 4 апреля 2022, 11:38

Европейский Союз обвинил российские власти в совершении зверств на уже освобожденных территориях в Киевской области, ранее находившихся под контролем российских оккупационных войск.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в понедельник, сделанном от имени всего Евросоюза, сообщает "Европейская правда".

В заявлении сказано, что ЕС решительно осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами в ряде оккупированных украинских городов, которые сейчас освобождены.

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"Убедительные изображения большого количества погибших и жертв среди мирного населения, а также разрушения гражданской инфраструктуры показывают настоящее лицо жестокой захватнической войны, которую Россия ведет против Украины и ее народа. Массовые убийства в городе Буча и других городах Украины будут внесены в список зверств, совершенных на европейской земле.

Российские власти отвечают за эти преступления, совершенные во время фактического контроля над этим районом. Они подпадают под действие международного права оккупации", - говорится в заявлении.

ЕС убежден, что виновники этих военных преступлений и других серьезных нарушений, а также ответственные должностные лица и военные руководители будут привлечены к ответственности.

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Европейский Союз поддерживает все меры по обеспечению ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права в Украине со стороны Вооруженных сил РФ, добавляется в заявлении.

"В частности, мы полностью поддерживаем начатое прокурором МКС расследование военных преступлений и преступлений против человечности, а также работу Комиссии по расследованию УВКПЧ. ЕС оказывает помощь Генеральному прокурору Украины и гражданскому обществу в сборе и сохранении улик военных преступлений", - заявил Боррель.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник выступил за создание международной комиссии по расследованию событий в Буче и других районах Киевщины, которые он называет геноцидом.

Президент Франции Эммануэль Макрон после зверств в Буче выступил за усиление санкций против России и введение ограничений на импорт российской нефти и угля.

Как сообщалось, послы ЕС обсудят расширение санкций против России, среди которых возможность эмбарго на российские энергоносители.

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Темы: БучавойнаРосcияЕС
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