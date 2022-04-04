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СІТ получила подтверждение, что Россия перебрасывает войска на восток Украины

Ирина БалачукПонедельник, 4 апреля 2022, 15:11
Скриншот из видео

Журналисты-исследователи Conflict Intelligence Team получили подтверждение того, что Россия перебрасывает войска из Киевской области и резервы на Донбасское направление.

ИсточникCIT

Дословно СІТ: "В последние дни представители украинских властей и западных разведок, а также военные аналитики предупреждают, что российские силы, которые выводят с севера Украины, могут быть переброшены на Донбасс. Сегодня мы получили первое подтверждение этой информации".

Детали: 2 апреля на видео в Беларуси был снят эшелон с десантной техникой (БМД-2). По данным CIT, на эшелоне могут быть машины из состава десантных частей или соединений, принимавших участие в боях на территории Киевской области ­– 76-й десантно-штурмовой дивизии, 98-й воздушно-десантной дивизии или 31-й десантно-штурмовой бригады.

Согласно базе данных РЖД, эшелон следует на станцию Новый Оскол в Белгородской области – это неподалеку от границы с оккупированной частью Харьковской области.

Также на расположенную неподалеку станцию Валуйки следует эшелон с Т-72Б3, который отправился из Ельни, где дислоцирован 59-й танковой полк 144-й мотострелковой дивизии. По данным CIT, в последние недели перед вторжением там находилась техника 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

Журналисты-исследователи предполагают, что эти танки могли не принимать участие во вторжении из-за неисправностей, а теперь были отремонтированы.

Сообщается, что прибывшая техника, скорее всего, проследует на юг через Купянск и Изюм, недавно захваченный российскими войсками, в направлении Славянска Донецкой области.

"Переброска как выведенных, так и, возможно, ранее не задействованных машин означает, что российское командование настроено серьезно, и что в ближайшие дни битва за Донбасс будет только разгораться", – подытожили в СIТ.

Темы: РосcиявойнаДонбасс
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