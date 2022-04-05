Коллаборанты "ОПЗЖ" корректировали огонь оккупантам в Мариуполе
Коллаборанты из "ОПЗЖ" в Мариуполе фактически стали корректировщиками огня для российских оккупантов, обстреливавших критическую гражданскую инфраструктуру.
Источник: Мариупольский горсовет, "ОПЗЖ"
Дословно: "Получили убедительные свидетельства о преступлениях коллаборационистов из ОПЗЖ в Мариуполе. Они не просто поддержали оккупантов, а выступали информаторами вражеской армии и фактически корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры...
Оказалось, именно предатели-депутаты из ОПЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу.
Сейчас руководство геноцида в Мариуполе активно способствует созданию оккупационной администрации. Все материалы по коллаборантам уже переданы в СБУ.
Но считаем, что вся страна должна знать фамилии подонков, которые помогали убивать мариупольцев:
- Иващенко Константин Владимирович
- Хаджинов Дмитрий Михайлович
- Хармышев Евгений Александрович
- Сотникова Наталья Анатольевна
- Карпенко Елена Васильевна".
Детали: В горсовете отметили, что с первых дней войны оккупанты прицельным огнем уничтожали объекты жизнеобеспечения города.
В частности, коммунальные предприятия и технику, склады с продовольствием и медикаментами.
Башни мобильных операторов и линии электропередачи. Насосные станции и магистральный водопровод из резервного водохранилища.
Были сожжены все городские автобусы, подготовленные для эвакуации населения.
Место собрания чрезвычайного штаба городских служб довольно быстро дискредитировалось и также подвергалось обстрелам.
В то же время партия "ОПЗЖ" заявила, что информацию горсовета должны подтвердить правоохранители.
Предыстория:
- 4 апреля в Мариуполе при поддержке российских оккупантов избрали "мэра" города. Им стал государственный изменник из запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Константин Иващенко.