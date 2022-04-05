Чехия отправила в Украину танки Т-72 и боевые машины пехоты

Чешская Республика отправила поездом в Украину несколько десятков танков Т-72 и боевых машин пехоты, чтобы помочь в защите от нападения России.

Об этом пишет чешское издание Echo24, пишет "Европейская правда".

Чехия бесплатно передала немодернизированные танки Т-72 советских времен, которые находились в резервах. Чешская армия имела на складах около 90 танков, но активно эксплуатируется лишь около 30 модернизированных машин.

Česko dodalo Ukrajině bojová vozidla pěchoty a tanky T-72. Na sociálních sítích to potvrdil lidovecký poslanec Ondřej Benešík. Jde o dar české armády, na kterém se dohodli spojenci v rámci NATO. pic.twitter.com/LegfbZDDxb — ČT24 (@CT24zive) April 5, 2022

В Украину также отправились и боевые машины пехоты чехословацкого производства (БМП-1).

Глава комитета нижней палаты парламента Чехии по европейским делам, депутат Ондржей Бенеши написал в Twitter, что производятся поставки Украине чешских БМП и танков Т-72.

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"Министр обороны Яна Чернохова достойна большой похвалы. Это то, что сейчас очень нужно для боеспособности украинской армии. Я верю, что мы сможем продолжить эти поставки", — написал депутат, ретвитнув также аккаунт OSINTdefender, который опубликовал фото боевых машин, которые погрузили на железнодорожные платформы.

Byly zaznamenány dodávky českých BVP a tanků T-72. Ministryně obrany @jana_cernochova si zaslouží velkou pochvalu, tohle teď těžce bojující ukrajinská armáda opravdu velmi potřebuje 👍

Věřím, že se podaří v těchto dodávkách🇨🇿 pokračovat.

Sláva Ukrajině 🇺🇦✌️ https://t.co/1QPVTyULAi — Ondřej Benešík (@BenesikOndra) April 5, 2022

Чернохова в свою очередь написала, что не будет комментировать поставки, но заверила, что поддержка будет оказываться Украине и в дальнейшем.

"Это человеческое любопытство, я понимаю тех, кто хочет узнать, что мы поставляем на Украину. Извините, я не могу сказать вам больше. Там бушует война, и мы не хотим упрощать жизнь Z-киллерам! Поверьте, мы отправляем необходимые военные материалы украинским друзьям. И мы будем продолжать это делать", - написала она.

Напомним, Минобороны Германии приняло решение одобрить поставки Украине БМП из запасов бывшей ГДР, которые сейчас находятся в Чехии. Это будет другая поставка, не имеющая отношения к сегодняшней.