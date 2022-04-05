"Вы должны знать правду": Джонсон обратился к россиянам на русском языке

Премьер-министр Британии Борис Джонсон опубликовал видеообращение к жителям России, в котором призывает их искать правдивую информацию о войне в Украине и выразил убеждение, что россияне, зная правду, не могли бы поддерживать действия Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Джонсон начинает обращение на русском: "Россияне достойны правды, они достойны того, чтобы узнать факты".

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To the Russian people, look at what is being done in your name.



You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 5, 2022

Он рассказывает, что зверства российских военных в Буче, Ирпене и других местах в Украине ужаснули мир.

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"Эти сообщения настолько шокирующие и ужасающие, что не удивительно, что власти пытаются скрыть это от вас… Он (Путин) знает, что это пятно в чести России, пятно, которое только будет разрастаться и въедаться все глубже с каждым днем ​​этой войны", - говорит Джонсон.

По его мнению, Путин скрывает правду, потому что если бы они видели, что на самом деле происходит, то не могли бы поддерживать войну, правда ужаснула бы матерей российских военных, которые сейчас гордятся ими.

Джонсон призывает россиян, желающих понимать реальную ситуацию, пользоваться VPN, узнавать факты из нероссийских СМИ и делиться правдой со знакомыми.

"Виновные будут привлечены к ответственности. А история не забудет тех, кто отводил глаза", - отмечает он.

"Ваш президент обвиняется в военных преступлениях. Но я не верю, что он действует от вашего имени", - добавляет Джонсон на русском.

Президент США Джо Байден ранее также заявил, что не верит в поддержку войны со стороны обычных россиян.