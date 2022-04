"Вы должны знать правду": Джонсон обратился к россиянам на русском языке

Премьер-министр Британии Борис Джонсон опубликовал видеообращение к жителям России, в котором призывает их искать правдивую информацию о войне в Украине и выразил убеждение, что россияне, зная правду, не могли бы поддерживать действия Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Джонсон начинает обращение на русском: "Россияне достойны правды, они достойны того, чтобы узнать факты".

To the Russian people, look at what is being done in your name.



You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp