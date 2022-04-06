Россия ищет новых дураков среди курсантов, чтобы отправить на убой - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что среди курсантов российских военных училищ ищут желающих воевать в Украине.

Источник: видеообращение Зеленского.

Прямая речь: "Вооруженные силы Украины удерживают большинство направлений, на которых враг пытался прорваться вглубь страны. Наиболее сложно, как и в предыдущие дни, на Донбассе, на Харьковском направлении. Но мы продолжаем делать все для того, чтобы у наших защитников наших защитниц было чем останавливать российские войска.

Мы отдаем себе отчет, что оккупанты преобладают численно, что у них больше техники. Мы знаем о попытках российских руководителей собрать по всей России новых дураков из числа курсантов военных училищ, людей с боевым опытом и срочников, чтобы направить их всех на убой, в очередное наступление.

Но у нас нет никакого другого выбора, решается судьба нашей земли и народа. Мы знаем, за что сражаемся и делаем все для этой победы".