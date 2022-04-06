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Враг избегает украинской ПВО, но Воздушные силы уничтожили восемь ракет РФ

Валентина РоманенкоСреда, 6 апреля 2022, 00:21

Во вторник 5 апреля Воздушные силы уничтожили восемь крылатых ракет оккупантов.

Источник: пресс-центр командования ВС ВСУ

Дословно: "Как мы уже сообщали ранее, враг изменил тактику ведения боевых действий в воздухе: пытается не входить в зону поражения нашей ПВО, и не идет на прямой контакт с истребителями. В свою очередь, наносит ракетные удары с воздуха, в том числе из воздушного пространства Беларуси".

Детали: Отмечается, что в течение 5 апреля подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил сбиты восемь крылатых ракет.

Напомним: Командование Десантно-штурмовых войск сообщило, что на Харьковщине птуристы 95 ОДШБ из противотанкового ракетного комплекса "Стугна" уничтожили российский ударный вертолет КА-52, известный как "Аллигатор".

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