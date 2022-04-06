На среду согласовали 11 гуманитарных коридоров
6 апреля согласовано 11 гуманитарных коридоров, в том числе из Мариуполя.
Источник: глава Минреинтеграции Ирина Верещук в Telegram
Детали: Согласованные коридоры:
Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.
Из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.
Из Токмака в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.
Из Энергодара в Запорожье на собственном транспорте.
Из Гуляйполя в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.
Из Мелитополя в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.
Из Северодонецка в Бахмут.
- Место собрания: проспект Химиков, 28.
Из Лисичанска в Бахмут.
- Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
Из Попасной в город Бахмут.
- Место собрания: ул. Первомайская, 42
Из Горного в город Бахмут.
- Место собрания: ул. Гагарина, 13.
Из Рубежного в Бахмут.