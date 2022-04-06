Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На среду согласовали 11 гуманитарных коридоров

Роман ПетренкоСреда, 6 апреля 2022, 10:37
На среду согласовали 11 гуманитарных коридоров

6 апреля согласовано 11 гуманитарных коридоров, в том числе из Мариуполя.

Источник: глава Минреинтеграции Ирина Верещук в Telegram

Детали: Согласованные коридоры:

Реклама:

Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.

Из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.

Из Токмака в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.

ВИДЕО ДНЯ

Из Энергодара в Запорожье на собственном транспорте.

Из Гуляйполя в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.

Из Мелитополя в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.

Из Северодонецка в Бахмут.

  • Место собрания: проспект Химиков, 28.

Из Лисичанска в Бахмут.

  • Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Из Попасной в город Бахмут.

  • Место собрания: ул. Первомайская, 42

Из Горного в город Бахмут.

  • Место собрания: ул. Гагарина, 13.

Из Рубежного в Бахмут.

Темы: Верещукгуманитаркаэвакуациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Верещук
Верещук о должности министра: О переходе в Минобороны речь не идет. Пошлют – пойду
Верещук: Война не завершится до весны, путь к победе будет долгим
Верещук сообщила, через какие пункты украинцы могут въехать из России и Беларуси
Последние новости
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
Все новости...
Реклама: