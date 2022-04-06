На среду согласовали 11 гуманитарных коридоров

6 апреля согласовано 11 гуманитарных коридоров, в том числе из Мариуполя.

Источник: глава Минреинтеграции Ирина Верещук в Telegram

Детали: Согласованные коридоры:

Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.

Из Бердянска в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.

Из Токмака в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.

Из Энергодара в Запорожье на собственном транспорте.

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Из Гуляйполя в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.

Из Мелитополя в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.

Из Северодонецка в Бахмут.

Место собрания: проспект Химиков, 28.

Из Лисичанска в Бахмут.

Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Из Попасной в город Бахмут.

Место собрания: ул. Первомайская, 42

Из Горного в город Бахмут.

Место собрания: ул. Гагарина, 13.

Из Рубежного в Бахмут.