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Россия рассматривает голод как оружие – Зеленский

Валентина РоманенкоСреда, 6 апреля 2022, 14:39
Россия рассматривает голод как оружие – Зеленский

Россия уничтожает в Украине сельхозпредприятия, аграрную технику, блокирует морские порты, потому что рассматривает голод как свое оружие.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь видеосвязью к парламенту Ирландии

Прямая речь: "Они последовательно уничтожают места хранения топлива, распределительные центры продуктов, уничтожают даже обычную аграрную технику и минируют поля. Минируют постоянно все, что оставляют.

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Кроме того, Россия заблокировала все наши морские порты вместе с суднами, которые уже были загружены аграрной продукцией на экспорт.

Зачем они это делают? Ибо они рассматривают и голод как свое оружие, оружие против обычных людей. Как инструмент, чтобы доминировать".

Детали: Зеленский подчеркнул: Украина – одно из ведущих государств на мировом рынке продовольствия. Без нашего экспорта – это не просто дефицит, а угроза голода для более чем десятка стран Африки и Азии. Потому что физически не будет хватать объемов продукции и существенно возрастут цены.

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По словам президента, Россия применяет голод с первых дней войны против Украины. Хуже всего – в Мариуполе. Этот полумиллионный город был полностью заблокирован российскими войсками больше месяца назад.

Они перекрыли всякий доступ: блокируют гуманитарные грузы, не дают завезти ничего – еду, воду, медикаменты. Пока был снег, люди могли растопить хотя бы снег, чтобы получить воду, а сейчас и этого нет. Продолжаются круглосуточные обстрелы, авианалеты, бомбежки. В Мариуполе не осталось ни одного целого здания, ни одного неповрежденного здания.

Зеленский подчеркнул: государство, совершающее такие преступления, не заслуживает быть среди других в международном сообществе. Россия должна отвечать за все, что натворила на украинской земле.

Темы: войнаРосcия
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